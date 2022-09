San o skenerima otiska prsta na ekranu je skoro mrtav

Skeneri otiska prsta ispod ekrana je trebalo da budu odlični.

Face ID je verovatna budućnost otključavanja telefona

Samo stavite prst na ekran osetljiv na dodir kao i inače, a ugrađeni senzor će otključati telefon. To je bio san, ali u stvarnosti, oni su gori od alternativa.

Kratka istorija skenera otiska prsta

Skeneri otiska prsta su se prvi put pojavili na pametnim telefonima 2010-ih. Apple je lansirao iPhone 5S sa skenerom otiska prsta 2013. godine, a Samsung je pratio paket sa Galaxy Note 4 godinu dana kasnije. Ovi prvi čitači otiska prsta koristili su kapacitivnu tehnologiju. Senzor je prekriven sićušnim elektrodama, a kapacitet između elektroda je način na koji se skenira vaš otisak prsta. Menja se u zavisnosti od udaljenosti između grebena na vašem prstu.

Do kraja 2010-ih, velika većina pametnih telefona je uključivala skenere otiska prsta. Međutim, dolazila je promena. Apple je počeo da se kreće ka prepoznavanju lica sa Face ID-om 2017. U međuvremenu, Android proizvođač Vivo implementirao je prve skenere otiska prsta na ekranu. Danas, Apple ima sve osim skenera otiska prsta za Face ID — samo „retro“ iPhone SE ima Touch ID. Još uvek postoji mnogo Android uređaja sa originalnim tipom skenera otiska prsta, ali skeneri na ekranu su postali mainstream na „vodećim“ Android telefonima. Prvi pametni telefon sa skenerom otiska prsta na ekranu, koji se naziva i skener otiska prsta ispod ekrana, bio je Vivo X20 Plus, lansiran početkom 2018. Koristio je optički skener, koji osvetljava vaš prst i fotografiše ga sa mala kamera.

U to vreme, još uvek je bilo prilično uobičajeno da skeneri otiska prsta budu na prednjoj strani telefona, postavljeni na donju masku. Skener otiska prsta na ekranu omogućio mu je da i dalje bude na prednjoj strani, ali da ne zauzima prostor na maski i delovao je kao futuristička karakteristika. Koliko je kul samo staviti prst na ekran telefona i on automatski skenira vaš prst i otključava? Nema petljanja oko određenog mesta na maski ili poleđini telefona. Samo dodirnite ekran! Naravno, prvi skeneri na ekranu uopšte nisu tako funkcionisali. Morali ste da stavite prst na vrlo određeno mesto, obično označeno ikonom otiska prsta na ekranu. Takođe su bili mnogo sporiji od skenera otiska prsta „starog“ stila. To je ipak bilo u redu. Vrhunska tehnologija uvek ima svojih problema, ali potencijal je uzbudljiv. Mogli smo da zamislimo budućnost u kojoj ne morate da stavljate prst na veoma određeno mesto i čekate sekundu da se skenira. Budućnost u kojoj je jednostavno prevlačenje zaključanog ekrana sve što je potrebno za skeniranje prsta.

Budućnost koju smo zaista dobili

Pređimo unapred na danas, 2022. godinu. Vrhunski Android telefoni se i dalje lansiraju sa skenerima otiska prsta na ekranu. Samsung koristi ovu tehnologiju od 2018. Google nije usvojio skenere na ekranu sve do Pixel 6 2021. godine. Tehnologija je poboljšana u poslednjih pet godina. Optički skeneri na ekranu, koji nemaju najbolju sigurnost, polako su zamenjeni ultrazvučnim skenerima na ekranu. Oni koriste ultrazvučne impulse za mapiranje vašeg otiska prsta. Problem je što ova poboljšanja nisu bila dovoljno velika. Korišćenje skenera na ekranu u 2022. nije toliko značajno za nadogradnju u odnosu na 2018.. U stvari, još uvek nisu ni blizu tako dobri kao skeneri otiska prsta „starog“ stila.

Čini se da Apple misli da je prepoznavanje lica budućnost. Potencijal skenera ispod ekrana je izgledao veliki, ali implementacija u stvarnom svetu je ostavila drugačiji utisak. Prošlo je skoro pet godina otkako se prvi skener na ekranu pojavio na pametnom telefonu. Zašto ih i dalje nadmašuju stari skeneri na jeftinim Android telefonima? Ako proizvođači Android-a ne žele da koriste skenere starog stila, njihov fokus treba staviti na takmičenje sa Face ID-om, koji je jednako brz i pouzdan kao skener otiska prsta starog stila. To svakako nije savršeno – manje je tačno dok nosite masku, na primer – ali je veoma dobro. Međutim, velika prednost Face ID-a je u tome što je zapravo bezbedan. Na iPhone uređajima, Face ID se može koristiti kao bezbednosna mera za stvari poput kupovine u App Store-u. To nije slučaj sa funkcijama prepoznavanja lica na Android telefonima. Ako odlučite da koristite taj metod na zaključanom ekranu, biće vam potreban sekundarni bezbednosni metod za kupovine i druge stvari. San o telefonu sa celim ekranom osetljivim na dodir koji može da skenira vaš prst je bio lep, ali se to nije dogodilo. U ovom trenutku, nismo sigurni da ćemo ikada stići tamo. Vreme je da pređemo na nešto bolje.

Izvor: Bowtogeek

