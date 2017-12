Južna Koreja povela rat protiv bitkoina

Južna Koreja je povela borbu protiv bitkoina, a sa namerom da se uvedu zakoni kojima bi se konvencionalnim bankama propisali načini interakcije sa ovom i drugim kriptovalutama.

Tako bi ovaj zakon južnokorejskim kompanijama zabranio da pružaju usluge koje omogućavaju transakcije kriptovaluta, a zakonom koji je propisan početkom decembra se kompanijama zabranjuje da ulažu u kriptovalute, te su zamišljeni veći porezi za one koje to čine. Predloženi zakon će zabranjivati i da kompanije kriptovalute prodaju anonimno, a pod izgovorom da je to u skladu sa zakonom o obaveznom poznavanju identiteta klijenata i saradnika, koji primenjuju banke širom sveta kako bi stale na put pranju novca. U budućnosti se očekuju još strože mere, budući da je vlada predložila zabranu trgovanja kriptovalutama na nacionalnom nivou, mada još uvek nije jasno da li bi takva zabrana bila politički i tehnički moguća.

Kina je jedina zemlja koja je do sada potpuno zabranila trgovanje kriptovalutama, a taj potez se oslanja na sisteme cenzure na internetu u ovoj zemlji koji su prilično jaki.

Izvor: The Verge

