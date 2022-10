Kad ažuriranje softvera popravi zamrznutu bravu

Mraz često zadaje glavobolje – svima, pa i vozačima. Retko se kome nije desilo da tokom zime ujutru zatekne smrznute brave na vozilu, pa se i Tesla nosi s tim problemom. Razlika u odnosu na starije automobile je u tome što se problem rešava ažuriranjem softvera.

Kompanija Tesla je softver update objavila čim se problem zamrznutih brava prvi put ukazao vozačima tokom zime 2018. godine. Ispostavilo se da to nije dovoljno, pa su vlasnici Tesla Model 3 vozila iz hladnijih krajeva iste komplikacije prijavljivali i 2019. godine. Kompanija nije odmah reagovala, pa se novo rešenje pojavilo tek nedavno. Korisnici su na aplikaciji dobili opciju “quick control to unlatch Model 3 or Model Y driver door” koja bi trebalo da pomogne i sa smrznutim bravama.

Eksperti tvrde da ni novo ažuriranje ne rešava problem do kraja, jer Tesla Model 3 i Model Y imaju vrata bez okvira, pa prozori moraju malo da se otvore da bi se smrznuta vrata pomakla. Ukoliko su i prozori zaleđeni vrata ostaju zapečaćena, a vlasnicima se ne preporučuje otvaranje na silu jer bi tako mogli da oštete vozilo.

Možda će se u budućnosti pojaviti neka opcija za topljenje leda ili zagrevanje brave (mada to ne zvuči baš bezbedno), a vozači do tada moraju da budu nežni prema svojim ohlađenim vozilima.

Izvor: Mashable

