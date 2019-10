Kad Tesla Autopilot čuva životinje

Na kanalu YouTube korisnika koji se predstavlja kao Andrew Whittle pojavio se video koji su mnogi mediji opisali kao „najlepšu vest protekle nedelje,“ a koji svedoči o tome da Tesla Autopilot napreduje kada je u pitanju čuvanje života.

Naime, priča kreće u trenutku kada je Whittle seo u svoj Tesla Model 3, te krenuo ka Glacier nacionalnom parku u Montani. Veći deo puta od Jute, gde Whittle živi, do Montane odvijao se uz pomoć Autopilota, uključujući i trenutak kada se automobil zaustavio budući da je naišao na porodicu medveda. Vozilo se kretalo brzinom od oko 90 kilometara na sat, ali se automatski zaustavilo čim je detektovalo neobičnu prepreku, što je dokaz koliko su Autopilot opcije napredovale, pa ne samo da je Autopilot „osetio“ medvede u mraku, dok se automobil kretao relativno brzo, već je i Dashcam opcija čitav događaj snimila u visokoj rezoluciji.

U čitavom događaju najvažnije je to što je Autopilot životinje uočio na vreme, što je omogućilo da vozilo postepeno usporava, i da od brzine od skoro 90 kilometara na sat na vreme dođe do potpunog zaustavljanja, te to što je sistem životinje uočio u mraku, a uprkos tome što imaju tamno krzno koje ih u tami čini skoro nevidljivima.

Izvor: Clean Technica