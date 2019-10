LG Digital Signage: Zaradite pametnije

Dobar dan, ja sam vaš izlog, kako mogu da pomognem? Šta vas zanima? Koliko ste raspoloženi da platite? Mogu li vam pokazati nešto još lepše i atraktivnije? Ova i mnoga druga pitanja postaće sastavni deo naše svakodnevice zahvaljujući digitalizaciji svega oko nas. Neminovno, pre ili kasnije stižemo do kompanija, trgovinskih lanaca, prodavnica i brendova koji shvataju da će kreativne ideje biti osnova pospešivanja prodaje i da im je potrebno obezbediti odgovarajuću hardversku podlogu. Tako dolazimo do digital signage rešenja!

Interaktivna reklama je bolja reklama. Transparentna reklama je atraktivna reklama. Digitalna reklama je daleko ispred statičke reklame. Prilagodljiva je, izmenljivog dizajna, raznovrsna i vizuelno nesporno dopadljivija. Sasvim je jasno zbog čega je tolika pomama za digital signage uređajima širom sveta. Ovo tržište je sve veće i očekuje se da će već naredne godine dostići vrednost od oko 25 milijardi dolara!

Druga stavka koju treba imati u vidu jeste da je, ma koliko oblast bila nova, neophodna ekspertiza u određenim tehnologijama, s naglaskom na vizuelne tehnologije, ekrane, video-sadržaje. Pozamašnu prednost, dakle, imaju veterani tog tržišta. Kome da se obratite ukoliko želite da svoju radnju ili izlog učinite vizuelno atraktivnim i iskustvo kupaca podignete na drastično viši nivo? Drugim rečima, ko je najbolji na polju digital signage tehnologija? Bilo bi sasvim racionalno da krenete od dokazanih majstora na polju modernih displeja. I to je upravo jedan od razloga zašto je LG lider na digital signage polju.

Ekrani koji očaravaju

LG je bez sumnje lider na polju displeja nove generacije svih namena, pa i digital signage uređaja. Uostalom, šta reći za kompaniju koja je na nedavno završenom sajmu u Berlinu predstavila OLED televizore čiji se ekrani „urolaju” i uvlače u bazu, uklanjajući ekran kada ne koristite TV? Upravo je LG stavio naglasak na transparentne OLED i LED ekrane na digital signage polju, shvatajući da je tu daleko ispred konkurencije, ne samo u domenu tehnoloških rešenja već i praktične upotrebe koja rezultuje vizuelnom atraktivnošću.

LG Color Transparent LED Film je revolucionarna tehnologija koja omogućava „nalepljivanje” providnog LED filma na postojeću staklenu površinu, što ga čini idealnim za izloge svih vrsta, ali i gigantska reklamna rešenja koja se postavljaju na zgradama, arenama i drugim velikim objektima. Raspolaže samolepljivim materijalom, kao i visokim stepenom transparentnosti do čak 73 odsto, a prikazani sadržaj ima živopisne i jasne boje. Kada je LED uključen, film prikazuje sadržaje i informacije kao i bilo koji drugi digital signage uređaj koji je povezan na jedinstvenu mrežu, dok istovremeno možete da vidite šta se nalazi iza filma. Kada je isključen, potpuno je transparentan, spajajući se sa staklom. Primena LG Color Transparent LED Filma nije ograničena na logotipe i fotografije, već može da prikazuje bogate video-sadržaje i kombinaciju raznih multimedijalnih sadržaja. Takođe, podržan je i zakrivljeni format, pa je tako moguće „zakriviti” transparentni LED film sve do 1100R konkave.

Oni koji žele standardnije rešenje imaju na raspolaganju vrhunski 130″ All-in-one LED Screen koji će sale za poslovne sastanke, izloge i hotelska predvorja učiniti daleko lepšim, reprezentativnijim, ali i funkcionalnijim. Sve to zahvaljujući vrhunskom kvalitetu slike, u kombinaciji sa HDR10 podrškom i prisustvom Surface Sound tehnologije koja unapređuje audio-doživljaj. Ovi uređaji imaju ekstremno tanke okvire, što poboljšava vizuelni utisak, ali i ogromnom površinom i naprednim rešenjima daljinske kontrole, a veći je od četiri spojena 55-inčna displeja. Stiže s raznovrsnim opcijama instalacije, lako se kontroliše putem daljinca, a njegovi LED moduli mogu da se ručno priključuju ili skidaju putem magneta. Kompatibilan je sa svim LG rešenjima, uključujući LG SuperSign za jednostavno daljinsko upravljanje.

Transparentni OLED ekrani kompletan doživlja podižu na još viši nivo. Budući da ih karakteriše nenadmašan kvalitet prikaza i bogatstvo boja, kao i sposobnost individualne kontrole osvetljenja svakog piksela, ovi ekrani prosto menjaju percepciju korisnika, koji zaista nisu sigurni da li je nešto prikaz ekrana ili je realni objekat. Besprekoran kvalitet slike prate i široki uglovi gledanja, dok je nivo transparentnosti deklarisan na 38 odsto. Postoje raznovrsne opcije montiranja, uključujući individualna postolja, montiranja na zidove ili plafone na najrazličitije načine, u skladu sa okruženjem ili izložbenim prostorom. Ovi ekrani proizvode se u dimenzijama od 55 inča i mogu se kombinovati za još veći prikaz i upečatljiv utisak.

Potrebe biznisa

Biznis takođe spada u primarne ciljne grupe digital signage tehnologija. LG je u saradnji s kompanijom Cisco razvio brojna rešenja za video-konferencije, koja se oslanjaju upravo na napredne vizuelne tehnologije kompanije LG, u saradnji s Cisco ekspertizom u domenu mreža. Video-konferencije su s vremenom prerasle svoje početne okvire i danas predstavljaju esencijalan način komunikacije u firmama koje imaju svoja predstavništva na raznim kontinentima i u velikom broju zemalja.

Cisco raspolaže brojnim rešenjima za preduzeća svih veličina, od malih porodičnih firmi do velikih korporacija, koja su razvijena u saradnji s kompanijom LG. Ona se mogu koristiti kako u malim kancelarijama, tako i u velikim salama za poslovne sastanke, pa sada pojam poput cloud sastanka ne samo da ne zvuči čudnovato već postaje svakodnevna praksa svuda oko nas. Osnovna rešenja za video-konferencije uključuju kameru, kodek, zvučnike i mikrofone, koji su integrisani u jedan uređaj. Kako raste kompleksnost potreba, raste i složenost uređaja, pa tako imamo sve veće ekrane s moćnijim kamerama, više fleksibilnosti i mogućnosti kontrole. Svi uređaji su opremljeni sofisticiranim tehnologijama kamere koje omogućavaju praćenje govornika, što je od velikog značaja kada je veliki broj ljudi u prostoriji.

Sve ove tehnologije kombinuju se s LG displejima za kristalno jasan (audio-vizuelni) doživljaj video-konferencije, nudeći veliki broj pametnih mogućnosti, kao što su daljinski menadžment, različite kolorne šeme i optimizacije za režime sastanaka i prezentacija, automatsku integraciju i brzo setovanje, deljenje ekrana. LG ekran je u stanju da „saopštava” informacije i status Cisco uređajima preko HDMI kabla, a Cisco uređaji su u stanju da na daljinu kontrolišu displej, jezike i slično. Takođe, dobro poznati Cisco Touch 10 Web interfejs može se koristiti za svaku vrstu dijagnostike na daljinu, a kontrolna jedinica omogućava unificiranu kontrolu velikog broja uređaja. LG IPS displeji vrhunskog prikaza važan su činilac kompletnog paketa, uključujući Ultra HD i Full HD modele. Svi ovi vrhunski uređaji kreirani su s ciljem da unaprede produktivnost i kvalitet poslovanja u kompanijama svih veličina.

Reprezentativnost kao zahtev

Nije marketing ograničen samo na prodaju, niti su prostorije namenjene prodaji jedine gde se treba predstaviti u najboljem svetlu. Naprotiv, digital signage uređaji su od velikog značaja gde god postoji potreba za reprezentativnošću. Jasno je da je pomenuta stavka od ogromne važnosti u hotelima i drugim ugostiteljskim objektima. Za potrebe menadžmenta sadržaja u ovakvim prostorima, LG je kreirao Pro: Centric Direct, sistem za upravljanje sadržajima u ugostiteljskim objektima i ustanovama. Odlikuje ga jednostavnost kontrole sadržaja, gde se teži upravljanju jednim klikom na što većem dijapazonu uređaja, kao i upravljanje na daljinu korišćenjem IP baziranih mreža. Ove tehnologije se fantastično dopunjuju sa IoT baziranim sistemima upravljanja uređajima, naročito prilikom glasovnog upravljanja, što je veliki trend u ugostiteljskoj oblasti.

Pro: Centric Direct omogućava jednostavno kreiranje sadržaja, upotrebu Drag & Drop sistema, podesive widget-e, kako bi putem intuitivnog korisničkog interfejsa na brz i lak način korisnici mogli da kontrolišu veliki broj uređaja. Tu je i mogućnost implementacije animacija, korišćenja različitih fontova sa specijalnim efektima, muzike, kao i različitih šablona i obrazaca koji su već ugrađeni i dostupni. Moguće je grupisanje po kanalima, odnosno grupama hotelskih soba, ali je na ovaj način omogućena i interaktivnost u pogledu sobnih usluga, gde korisnik ne mora da čeka, silazi do recepcije, već može jednostavno da zatraži uslugu i to u onoj meri koja mu je potrebna – možda hoće samo da zameni peškir ili da dobije nov sapun ili pak želi da naruči da mu se donese precizno definisan obrok. Hotelima će biti od posebnog značaja podrška za više jezika, čime se zaobilazi potencijalno velika funkcionalna prepreka. Za ugostiteljske objekte to znači ne samo efikasnije kreiranje sadržaja već i maksimizovanje reklamnog potencijala, što doprinosi imidžu hotela.

SuperSign za jednostavnu softversku kontrolu

Da bi sve nabrojano bilo moguće i funkcionisalo na najelegantniji način, LG je kreirao SuperSign, sveobuhvatno i nezamenljivo softversko rešenje za menadžment sadržajima na digital signage uređajima. Pomoću SuperSign softvera, kreiranje i distribucija sadržaja znatno su olakšani, a postoji i odgovarajući stepen centralizacije koji omogućava kontrolu i distribuciju s jednog mesta do velikog broja ekrana na različitim lokacijama. Grafički interfejs donosi ogroman broj funkcionalnosti, kao i prilagođeni raspored elemenata kako bi drastično olakšao upotrebu i učinio je intuitivnom, eliminišući potrebu za komplikovanim procesom proučavanja softvera.

Kao i svako All-in-one rešenje za menadžment sadržaja, SuperSign sadrži sve potrebne alate za editovanje, uključujući i mogućnost implementacije medija fajlova, kao i alate za raspoređivanje, vremensko zakazivanje i distribuciju. Dostupno je više od 100 predefinisanih šema i šablona, s raznim specijalnim efektima koji će učiniti sadržaje atraktivnijim i uočljivijim. Moguće je kreiranje plejlista s preciznim rasporedom prikaza sadržaja, kao i distribucija na bilo koji displej preko jednog servera. SuperSign CMS podržava mobilne uređaje, pa korisnici mogu da se bave menadžmentom sadržaja i na svojim mobilnim telefonima, dok su u pokretu.

SuperSign Media Editor je kreiran s ciljem editovanja videa, i to s jedinstvenom mogućnošću prilagođavanja „video-zidovima” koji mogu imati nepravilan ili nesimetričan prikaz, u zavisnosti od rasporeda elemenata. To se posebno odnosi na LG Ultra Stretch, koji daju fantastične i veoma specifične mogućnosti rasporeda, ali upravo zbog toga traže određenu dozu prilagođavanja multimedijalnih sadržaja. Naravno, SuperSign Media Editor podržava kropovanje i enkodiranje videa, kao i rad sa slikama. LG Simple Editor ove operacije pojednostavljuje, pošto je namenjen editovanju i distribuciji freeware sadržaja za LG Smart TV signage uređaje. Sadržaji se mogu distribuirati preko USB-a ili preko mrežne konekcije.

Kada je reč o monitoringu i kontroli, LG takođe nudi nekoliko rešenja. SuperSign Control+ je All-in-one rešenje za kontrolu i monitoring u realnom vremenu. Displeji se mogu kontrolisati preko jednog ili nekoliko naloga na jednom serveru, a informacije i logovi se snimaju automatski, baš kao i izveštaji o pojedinim elementima ili eventualnim problemima. Te informacije zatim se kategorišu kao grupe u skladu sa svojim statusom, omogućavajući sistematičan nadzor i efikasan menadžment.

Bazična verzija softvera može da kontroliše do 100 displeja, uključujući i daljinsku kontrolu nad pojedinim parametrima, poput zvuka i rasporeda prikazivanja. Takođe, moguće je na daljinu osvežiti firmvere samih uređaja. Omogućeno je i korišćenje softvera za kalibraciju, čime se postiže daleko bolja optimizacija prikaza sadržaja, u zavisnosti od okolnih parametara osvetljenja. Svaki ekran je individualna priča po ovom pitanju, jer će pojedini biti postavljeni na dnevnom, a neki na veštačkom svetlu, neki će se nalaziti u jarko osvetljenim prostorijama, a drugi u mračnim okruženjima i tako dalje. Sve ove mogućnosti su u zajedničkoj funkciji – da kupce i korisnike usluga oduševe, a da prodavcu/ponuđaču omoguće novi nivo kreativnosti, uz ostvarenje konkurentske prednosti, samim tim i zarade i osvajanja većeg udela tržišnog kolača.

Korisna adresa: lg.com/rs/poslovna-resenja