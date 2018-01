Kada će Instagram omogućiti zakazivanje objava?

Instagram je poslednjom novinom načinio potez koji će na svakodnevnom nivou doneti beskrajnu radost menadžerima društvenih mreža i influenserima širom sveta, jer sada dozvoljava poslovnim profilima da raspoređuju i zakazuju objave, saopštila je kompanija na svom biznis blogu. Trenutno, ova funkcija radi samo za fotografije, a ne za video snimke i dostupna je samo indirektno putem alatki za društvene menadžere. To znači da ako želite da preuzmete svoju funkcije za planiranje, morate da platite usluge pretplate kao što su HootSuite, Sprout Social ili bilo koja kompanija koja radi kao Facebook Marketing Partner ili Instagram Partner.

Planiranje objava nikada nije bilo dostupno sve do sada, uprkos trudu kompanija treće strane koje se trude da reklamiraju ovakve funkcije. Jedini alati koji su do sada postojali su oni koji omogućavaju korisnicima da unapred napišu naziv posta i pošalju obaveštenja koja podsećaju korisnike da objavljuju u određeno vreme. Iako je ova funkcija ograničena na poslovne profile za sada, Instagram kaže da će se ažuriranje omogućiti redovnim profilima do početka 2019. godine. Ostala ažuriranja Instagram Graph API danas uključuju Business Discovery, koja korisnicima omogućava prikaz informacija o profilu drugih preduzeća i opciju Mentions, koji omogućavaju poslovnim profilima da prikazuju postove na kojima su označeni.

Ima smisla da je Instagramu bilo potrebno ovoliko vremena da omogući zakazivanje postova, s obzirom da je platforma uvek podsticala deljenje fotografija i video zapisa u realnom vremenu. Međutim, sa promenama poput Instagram-a koji dozvoljava objavljivanje fotografija u Storie sektoru starije od 24 sata, čini se da se platforme udaljavaju od razmene u realnom vremenu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet