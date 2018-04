Kada je vreme da date otkaz

Dati otkaz na poslu i krenuti u potragu za novim nikad nije laka i jednostavna odluka. Mnogi ljudi se veoma teško odlučuju na ovaj korak uprkos tome što su nezadovoljni poslom koji obavljaju, budući da otkaz sa sobom nosi svojevrsno izmeštanje iz zone komfora. Naravno, uzevši u obzir prilike u Srbiji, odluka da se da otkaz i započne sopstveni posao nije nimalo laka. Ipak, nije loše čuti iskustva ljudi koji su se odlučili na taj korak, a prethodno su radili u velikim i uspešnim multinacionalnim kompanijama kao što su Google, Apple, Facebook i dr. Neki od njih su opisali kako je iz njihove perspektive izgledao proces napuštanja velikih firmi i započinjanja sopstvenog puta u poslovnom svetu.

CEO i suosnivač kompanije WayUp, Liz Wessel je već tokom poslednje godine na koledžu dobila priliku da radi za Google. Međutim, imala je jasan plan da se ne zadržava u kompaniji celi radni vek, što je i rekla predstavnicima kompanije na prvom razgovoru za posao. Wessel je ranije odlučila da želi da osnuje sopstvenu kompaniju. Rad u kompaniji Google, gde je provela dve godine, samo je dodatno ojačao njenu želju da se upusti u preduzetničke vode. S druge strane, Joe Meyer je radio za Apple, pre nego što je pokrenuo sajt za razvoj karijera ExecThread. On je rekao da mu je bilo veoma teško da napusti posao u Apple-u. „U Apple-u sam imao savršene uslove za rad, tako da mi je dodatno bilo otežano da donesem odluku o odlasku iz firme”, rekao je Meyer. On smatra da je pozitivno iskustvo rada za Apple olakšalo postizanje uspeha u pokretanju novog posla. Pošto se nije žurio da ode iz firme, on je istovremeno radio na razvoju ExecThread-a, dok nije shvatio da je vreme da se potpuno posveti sopstvenom biznisu. On je rekao da je u Apple-u naučio da je neophodno uraditi dobar posao u pravljenju dobrog proizvoda, pre nego što se predstavi javnosti i tržištu. Kada je bio siguran da je ono što radi spremno za tržište i da postoji interesovanje za to, odlučio je da napusti kompaniju i potpuno se posveti novom poslu.

Donošenje odluke o preusmeravanju karijere i napuštanju posla može da bude lakše ako se dešava postepeno. Slično smatra i Kathryn Minshew, CEO i suosnivač sajta za razvoj karijera The Muse, koja je radila za McKinsey and the Clinton Health Access Initiative, pre nego što je započela sopstveni posao. Ideja kojoj se ona vodila podrazumevala je male, postepene korake da bi se ostvario željeni cilj. „Nemojte da se plašite da započnete posao postepeno”, kaže Kathryn. „Pronađite lokalnu neprofitnu organizaciju gde ćete moći da radite preko vikenda ili nekoliko sati tokom radne sedmice i time steknete iskustvo u poslu kojim planirate da se bavite. Razgovarajte sa ljudima kojima je svakodnevni i glavni posao to što je vaša strast i hobi”, savetuje Kathryn.

Jose Liorens koji je radio u Google-u tri godine, odlučio je da napusti posao kako bi se posvetio pisanju romana. Bio je svestan da je u pitanju veliki rizik, ali Jose je znao da je došlo vreme za tu odluku. „Imao sam priču u glavi već pet godina i što sam više putovao i upoznavao ljude, narativ knjige je postajao jasniji. Morao sam da odvojim vreme da sve to stavim na papir.” On smatra da mu nije bilo dovoljno da ima posao, već je tragao za kreativnim ispunjenjem. Jose kaže da je važno da ljudi počnu da rizikuju kako bi pobedili prirodni strah od nepoznatog. „Mi želimo istovremeno da budemo uspešni i da uživamo u životu, i to je glavni razlog zašto se mučimo kada je u pitanju upravljanje našim najvrednijim resursom, a to je naše vreme”, kaže Jose Liorens.

Izvor: World Economic Forum

