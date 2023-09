Kako AI menja svet u kom živimo: Yandex u Beogradu organizuje susret stručnjaka iz oblasti veštačke inteligencije i IT

Veliki broj IT stručnjaka iz Srbije i inostranstva okupiće kompanija Yandex koja u Beogradu, 14. septembra, organizuje događaj iz oblasti popularne nauke, pod nazivom “Yandex Smart Party“.

Reč je o susretu na kom će naučnici i lideri iz različitih IT oblasti podeliti najnovija dostignuća na temu veštačke inteligencije, mašinskog učenja, generativnih neuronskih mreža, a govoriće se i o drugim inovacijama koje interesuju stručnu javnost. Stručnjaci će podeliti svoja razmišljanja o budućnosti veštačke inteligencije, kako se ona može primeniti u različitim oblastima, kao i pokrenuti temu zaposlenja žena u IT sektoru.

Jedan od vodećih govornika biće Aleksandar Krajnov, direktor za razvoj AI u međunarodnoj kompaniji Yandex, koji će govoriti o istoriji veštačke inteligencije i o tome kako će modeli slični GPT-u uticati na svakodnevnicu.

“Uticaj generativnih neuronskih mreža na društvo će biti podjednako važan koliko je to svojevremeno učinio i pronalazak interneta. Internet nam je dao velike mogućnosti da razmenjujemo informacije, da pravimo usluge zasnovane na informacijama i radikalno je promenio naše živote. Sada se nalazimo na pragu nove ere, gde idemo korak dalje od interneta“, ističe Krajnov.

Upotreba AI će posebno doći do izražaja u obrazovanju, dodaje stručnjak iz kompanije Yandex.

“Modeli slični GPT-u trenutno omogućavaju veću personalizaciju u obrazovanju, posebno za decu u osnovnim školama. U idealnoj situaciji, svaki učenik bi mogao da ima posebnog nastavnika za svaki predmet, sa nastavnim planom i programom koji je prilagođen učeniku, i koji se zasniva na individualnom tempu učenja učenika. Iako je to u tradicionalnom smislu danas nemoguće jer bi bilo neverovatno skupo, tehnologija to čini izvodljivim. To je samo jedan od primera koji mogu da donesu mnogo pozitivnih rezultata”, dodaje Krajnov.

Među ostalim govornicima nalaze se Nevena Sofranić, osnivačica Omnes grupe Recrooit.com, Zoja Kukić, IT lider i suosnivačica startapa She Rocks Global, Marko Jevremović, suosnivač kompanije Algebra AI, Anastasija Uspenski, IT novinarka portala Netokracija i drugi. Događaj će moderirati Blanka Šupe, osnivačica co-working prostora Haos Community i Branka Veličković, HR direktorka kompanije Yandex.

Posle panela i edukacije, uslediće zabavni program, gde će učesnici uživati u izvođenju muzičkog performansa od strane domaćeg umetnika Andrije Gavrilovića, poznatijeg kao A.N.D.R.

Prisustvovanje Yandex Smart Party događaju je besplatno, ali je broj gostiju ograničen na 300 ljudi. Prijave će biti zatvorene u petak 8. septembra, dok će prisustvo događaju biti određeno nasumičnim odabirom. Događaj se organizuje u partnerstvu sa co-working prostorom Haos Community, a Yandex Smart Party najavljuje jedinstveno iskustvo koje spaja znanje, zabavu i umrežavanje u neformalnom i prijatnom okruženju.

Za više informacija o događaju i procesu registracije posetite zvaničnu stranicu.

