Kako blokirati spam poruke na Android telefonu ili iPhone-u

Svi mi s vremena na vreme dobijamo neželjene pingove od spamera i nasumičnih, nepoznatih brojeva.

Čak i ako imate jedan od najboljih Android telefona ili najbolji iPhone na tržištu, neizbežno je da ćete primati neželjene poruke. Iako tekstualne poruke nisu toliko dosadne kao telemarketinški pozivi, i dalje vam mogu zatrpati inbox svojom ogromnom količinom. Da ne spominjemo, mnoge od ovih neželjenih poruka predstavljaju bezbednosnu pretnju jer često nose zlonamerne linnkove. Uvek je najbolje izbrisati ove neželjene poruke čim ih primite. Ali ako ne želite da prolazite kroz gnjavažu sa njima sve vreme, onda postoje načini na koje možete da ih filtrirate, pa čak i da ih blokirate i sprečite da dođu do vašeg telefona.

Kako blokirati neželjene poruke na Androidu

Blokiranje neželjenih poruka na Android telefonima je teže nego na iPhone uređajima, zbog ogromnog broja Android telefona sa prilagođenim skinovima. Prva stvar koju vam preporučujemo je da preuzmete aplikaciju Google Messages na Android. Ova konkretna aplikacija je unapred instalirana na Pixel uređajima, ali ćete morati da je preuzmete ručno iz Google Play prodavnice na drugim uređajima kao što su Samsung, Vivo i drugi. Aplikacija Google Messages dolazi sa funkcijom zaštite od neželjene pošte koja radi iznenađujuće dobro kako bi sprečila neželjene poruke.

Postoji nekoliko različitih načina da se rešite neželjenih poruka pomoću aplikacije Google Messages, pa hajde da pogledamo:

Kada preuzmete najnoviju verziju Google Messages-a iz Play prodavnice, otvorite aplikaciju i dodirnite Account dugme i potražite opciju koja se zove Messages settings.

Sada se pomerite nadole dok ne pronađete Spam protection opciju.

Dodirnite i uključite opciju Enable spam prtection.

Ova konkretna opcija će početi da označava neželjene poruke, pa čak i da ih blokira da vam u budućnosti šalju neželjenu poštu. Uglavnom funkcioniše, ali postoje slučajevi kada neki brojevi mogu da prođu kroz filter neželjene pošte Google Messages-a. Srećom, ove brojeve možete prilično lako uhvatiti zahvaljujući filteru za neželjenu poštu. Ako određeni broj zaobiđe ugrađeni filter neželjene pošte ili ako dobijete neželjene poruke sa određenog nepoznatog broja, evo kako možete da prijavite neželjene tekstove na Android-u:

Jednostavno pronađite neželjeni tekst u prijemnom sandučetu i dodirnite i držite tu određenu poruku.

Kada izaberete, dodirnite ikonu sa tri tačke da biste otvorili meni u gornjem desnom uglu ekrana.

Odavde dodirnite opciju Block.

Google Messages će automatski premestiti poruku na listu „Spam and blocked“, sprečavajući je da šalje tekstualne poruke ili da vas zove u budućnosti. Pored toga, možete da označite opciju „Report as spam“ da biste poslali taj određeni broj Google-u kao i svom operateru. Ako ne želite da koristite Google Messages na, recimo, Samsung telefonu, predlažemo da istražite svoju izvornu aplikaciju za razmenu poruka i potražite opciju za blokiranje neželjenih poruka. Skoro sve prilagođene maske, uključujući Samsungov One UI, dolaze sa ugrađenim funkcijama zaštite od neželjene pošte kako bi se sprečile neželjene poruke da dođu do vašeg prijemnog sandučeta. Samsungov Galaxy S22 koji koristi One UI 4.1 dolazi sa funkcijom koja vam omogućava da blokirate brojeve i neželjenu poštu u aplikaciji Messages. Evo kako možete da mu pristupite:

Dodirnite meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu ekrana da biste otvorili listu stavki menija.

Sada dodirnite Settings i potražite opciju pod nazivom Block numbers and spam i omogućite Caller ID i spam protection. Ovu opciju možete koristiti i za blokiranje neželjenih poziva.

Kako blokirati neželjene poruke na iPhone-u

Relativno je lakše ograničiti neželjene poruke na iPhone uređajima. To je zato što je „Messages“ podrazumevana aplikacija za razmenu poruka na svim iOS uređajima. Takođe pomaže to što omogućavanje jednostavne opcije filtriranja poruka na iPhone uređajima može sprečiti neželjene poruke da dođu do vašeg primarnog prijemnog sandučeta. Evo kako da blokirate neželjene poruke na vašem iPhone-u pomoću opcije filtriranja poruka:

Otvorite aplikaciju Settings i idite na Messages.

U Messages potražite opciju pod nazivom Filter unknown Senders i omogućite je.

Sada se vratite u aplikaciju da biste videli gomilu opcija koje vam omogućavaju da izaberete koje poruke želite da vidite. Izaberite Known Senders da biste videli samo poruke od svojih sačuvanih kontakata ili onih koje ste ranije slali.

Uvek se možete vratiti u ovaj meni i izabrati da vidite i poruke od nepoznatih pošiljalaca. Takođe možete izabrati da vidite sve poruke odjednom, ali ovaj prikaz će takođe uključiti sve neželjene poruke. Alternativno, takođe možete blokirati pojedinačne brojeve na iOS-u da biste u potpunosti prestali da primate poruke ili telefonske pozive sa tog određenog broja. Evo kako to možete da uradite:

Prvo, pronađite razgovor sa kontaktom koji želite da blokirate.

Sada dodirnite kontakt na vrhu, zatim dodirnite Info dugme, pomerite se nadole i dodirnite Block this Caller.

Aplikacije trećih strana za blokiranje neželjenih poruka na vašem telefonu

Ne nedostaje aplikacija trećih strana i na Android-u i na iOS-u koje vam omogućavaju da blokirate neželjene poruke na telefonu. Aplikacije kao što su Truecaller, RoboKiller i SMS Shield su neka od imena koja su prilično popularna među korisnicima. Mnoge od ovih aplikacija nezavisnih proizvođača bolje rade na filtriranju i blokiranju neželjenih poruka, ali takođe traže dozvolu da pristupe vašim evidencijama poziva, porukama, kontaktima i još mnogo toga. To je jedan od razloga zašto nismo preporučili nijednu aplikaciju treće strane da blokira neželjene poruke u ovom vodiču. Ako vam to ne smeta, slobodno pogledajte neke aplikacije trećih strana koje će vam pomoći da efikasnije filtrirate neželjene poruke.

I Android i iOS su se dosta poboljšali tokom godina i sada su efikasniji kada je u pitanju filtriranje i blokiranje neželjenih poruka. Uvek ima više prostora za poboljšanje, ali očekujemo da ćemo videti više načina za filtriranje i blokiranje neželjenih poruka u budućim verzijama i Android-a i iOS-a.

Izvor: Xda-developers

