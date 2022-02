Kako će izgledati lansiranje Starship-a

Elon Musk je rekao da će let Starship-a koštati manje od 10 miliona dolara.

Starship bi mogao da napravi revoluciju u svemirskim putovanjima

Elon Musk ažurirao je informacije vezane za Starship, tokom njegove prezentacije, kompanija je pokazala kako bi izgledalo lansiranje sa masivnim sistemom.

SpaceX radi na tome da brzo i ponovo iskoristi raketu, da bi lansiranja na Mesec i na Mars bila izvodljiva. Nakon što se probije van naše planete, booster će se otkačiti i vratiti u svoj lansirni toranj, gde će idealno biti uhvaćen krakovima tornja. Što se tiče svemirske letelice, ona će krenuti ka svom odredištu pre nego što se vrati na Zemlju.

Musk je rekao da će booster provesti šest minuta u vazduhu, dva nakon uspona i četiri za povratak. U budućnosti, sistem bi se mogao ponovo koristiti svakih šest do osam sati za tri lansiranja dnevno. SpaceX kaže da je postizanje potpuno i brzo ponovo upotrebljivog sistema „ključ za budućnost u kojoj čovečanstvo istražuje zvezde“.

Musk je takođe govorio o tome kako je dopunjavanje u orbiti a ne „dopunjavanje gorivom“, pošto Raptor motori vozila koriste više tečnog kiseonika nego goriva. Što predstavlja suštinski značaj za dugotrajne letove.

Starship bi mogao da ponese stotine tona

Super Heavy booster, rekao je Musk, ima više nego dvostruko veći potisak od Saturna V, najveće rakete koja je ikada krenula u svemir do sada. U svojoj trenutnoj iteraciji, ima 29 Raptor motora, ali bi eventualno mogao imati 33. Govoreći o tim motorima, Raptor verzija 2 je potpuni redizajn prvog, košta upola manje i treba mu manje delova. Kompanija je trenutno sposobna da proizvodi pet do šest nedeljno, ali bi očigledno mogla da proizvede čak sedam do sledećeg meseca.

Osim što može da ponese stotine tona, Starship bi mogao da napravi revoluciju u svemirskim putovanjima ako SpaceX zaista može da učini lansiranja pristupačnim kao što je Musk rekao.

On je tokom događaja otkrio da bi lansiranje Starshipa moglo koštati manje od 10 miliona dolara po letu, sve u roku od dve do tri godine. To je znatno manje od lansiranja Falcon 9 koje košta oko 60 miliona dolara.

SpaceX želi da lansira Starship iz svog objekta u Boca Chica-i u Teksasu pod nazivom Starbase, gde je kompanija pravila prototip rakete. Kompanija tek treba da dobije odobrenje od Federalne uprave za avijaciju da to učini. Musk je rekao da kompanija ne zna gde kako tačno stoje stvari sa agencijom.

Međutim, očigledno postoje grube naznake da će FAA u martu doći sa svojom ekološkom procenom. Do tada se može očekivati da će raketa biti spremna što znači da može doći do prvog orbitalnog probnog leta Starship-a.

