Kako će sve 5G promeniti naš život?

5G tehnologija donela je vrhunsku tehnologiju u živote mnogih korisnika – veštačka inteligencija, virtuelna realnost, veze bez prekida sa ljudima širom sveta i unapređena bezbednost su sada dostupniji više nego ikada pre, a Motorola je sve ove mogućnosti smestila u dlan ruke.

Sa većim iskustvom u 5G tehnologiji nego bilo koja druga kompanija, Motorola nastavlja da demokratizuje tehnologiju i nudi je svojim korisnicima po pristupačnoj ceni. Oduvek lider u mobilnoj industriji, Motorola je postala prvi OEM koji je korisnicima pružio smartfon na 5G mreži zahvaljujući jedinstvenoj modularnoj platofrmi sa moto Z i moto modovima. Moto Z3 je bio prvi uređaj koji je novu tehnologiju stavio u ruke korisnika, i ponudio im snagu da se povežu sa svetom oko nas.

Inovacije nisu prestale prostim predstavljanjem 5G uređaja. Motorola je nedavno lansirala Ready For, svestranu platformu koja korisnicima dozvoljava da maksimalno iskoriste snagu svojih Motorola telefona.

Motorola Ready For

Ready For dozvoljava korisnicima da telefon koriste kao srce novog desktop iskustva za koje im nisu potrebni nikakvi posebni konektori, komplikovana podešavanja ili softverski apdejti. Korišćenjem prostog USB to USB ili USB to HDMI kabla, možete da povežete svoj telefon sa eksternim monitorom i odmah krenete da radite, igrate se i provodite vreme povezani sa porodicom i prijateljima.

Eksterni uređaji kao što su Bluetooth tastatura, miš ili kontroler sada mogu biti dodati kako bi se dodatno unapredilo celokupno iskustvo korišćenja Ready For platforme sa telefonom – ali to nije uslov, jer sam telefon se može koristiti kao trackpad ili tastatura. Dolazak 5G konekcije sa sobom je doneo i određene izazove sa činjenicom da manje od 100 (od ukupno 800) operatora širom sveta nudi 5G konektivnost, pa je pred nama i dalje ozbiljan put koji je potrebno preći kako bi 5G dostigao svoj puni potencijal. Međutim, 5G već menja način na koji se povezujemo i vršimo interakciju sa svetom, kao i tehnologijom oko nas, a Motorola je na samom čelu inovacija odgovarajući na sve izazove koji pojavljuju.

„5G svakim danom postaje sve pristupačniji u Evropi. Mreže proširuju pokrivenost, a operatori nude pakete koji proširuju usvajanje 5G mreže. U Motoroli smo veoma uzbuđeni zbog planova da ljudima pružimo uređaje koji su im potrebni kako bi dobili pristup ovoj uzbudljivoj tehnologiji – ali po pristupačnoj ceni. Iza nas je istorija bogata inovacijama koje smo učinili delom naših telefona – od onih najjeftinjih do onih najskupljih. Ljudi ne bi trebalo da plaćaju više zbog inovacija, a Motorola nastavlja da sprovodi svoju strategiju da demokratizuje najnoviju tehnologiju“, izjavio je Francois LaFlamme, EMEA predsednik u kompaniji Motorola.

5G se nezadrživo širi

Motorola 5G uređaji rade i sa 4G mrežama, tako da, bez obzira na to gde se nalazite i šta je dostupno u vašem području, pokriveni ste i spremni za budućnost. Kako 5G pokrivenost nastavlja da se širi, Motorola nastavlja da razvija uređaje koji su u stanju da podrže nove mreže i isporuče snagu za 5G kako bi on bio dostupan što većem broju ljudi. Neke od najvažnijih stvari koje će osetiti najveće prednosti 5G mreže uključuju:

Zabava – Veće brzine interneta i manje kašnjenje omogućavaju skidanje celih filmova za samo nekoliko sekundi, strimovanje intenzivnih online igara bez laga i video pozivi sa najbližima i kolegama bez ikakvog zastajkivanja. Ali to nije sve, 5G će i VR tehnologiju podići na potpuno nov nivo kako bi ljude virtuelno preneo širom sveta na sportske događaje i koncerte.

Gejming – 5G će podići gejming na potpuno nov nivo podrškom za striming i kvalitetom deljenja na mobilnim uređajima. Fanovi i gejmeri dobiće veći pristup turnirima širom sveta zahvaljujući neverovatnim brzinama.

Rad van kancelarije i edukacija – Pojačavanjem mogućnosti uređaja uz 5G, oslobađanje VR potencijala i opcija za povezivanje, svet rada na daljinu i školovanja očekuje revolucija. Kolege mogu biti transportovane u konferencijske sale širom sveta, dok studenti mogu da vrše interakciju sa specifičnim momentima iz prošlosti – i sve to zahvaljujući 5G konekciji.

5G nije samo još jedna verzija 4G, već predstavlja evoluciju postojećih tehnologija. Koristeći tradicionalni spektar frekvencija, 5G se oslanja na novu arhitekturu elemenata antene kako bi koristio Multiple Input – Multiple Output (MIMO) tehnologiju stvaranja zraka. Za korisnike ovo znači ultra-pouzdanu konekciju sa malim rasipanjem i kašnjenjem (URLLC) koja predstavlja osnovu onoga što 5G tehnologiju čini toliko revolucionarnom.

URLLC je ključan za održavanje konekcija u realnom vremenu između 5G uređaja u 5G mreži, i to je ono što će omogućiti hirurgu da vrši operaciju na daljinu sa prikazom druge lokacije u realnom vremenu. Kompletna pouzdanost mreže i brzina konekcije omogućavaju nam da uopšte razmišljamo o ovakvim implementacijama.

Ovakvi izazovi nametnuli su ograničenja drugim kompanijama, ali duh inoviranja u Motoroli dozvolio je isporučivanje 5G tehnologije svima, u premijum uređajima kao što su razr 5G i edge+, ali i svim drugim klasama uz moto g porodicu smartfona. Kako svet nastavlja da se prilagođava 5G mreži i svim prednostima koje ona donosi, Motorola će nastaviti da bude na čelu razumevanja i korišćenja ove tehnologije.

Podelite s prijateljima

Tweet