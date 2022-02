Kako da prevedemo WooCommerce na srpski jezik?

Ovaj tekst je namenjen za sve nas koji nismo stručni, a želimo da budemo kada je u pitanju upravljanje WordPressom. U tekstu su navedena rešenja kako da prevedemo plugin WooCommerce na srpski jezik.

Online prodaja je sve zastupljenija i zahteva od nas da uredimo naš sajt tako da bude online prodavnica. Više nije dovoljno da imamo sajt koji liči na našu tzv. „ličnu kartu“. Ukoliko imamo proizvod ili proizvode koje prodajemo, posetilac očekuje da ima mogućnost online poručivanja koje se odvija putem klika a ne putem telefona.

Jedan od najkorišćenijih i najzahvalnijih plugin-a koji možete da dodate na vaš WordPress jeste WooCommerce. Kako je relativno jednostavan za upotrebu ovde nećemo mnogo o njemu govoriti. Na youtube ili drugim platformama ima puno informacija kako je moguće urediti i koristiti sam plugin. Međutim, jedna od osnovnih stavki jeste da cela naša web prodavnica mora biti na srpskom jeziku.

WooCommerce nudi dva rešenja za stranicu za poručivanje i za stranicu na kojoj kupac ostavlja svoje podatke. Ove dve stranice se nalaze u okviru drugog plugin-a koji nosi naziv WooCommerce Block. Navedene dve strane su veoma zahvalne jer predstavljaju template koji je vizuelno veoma atraktivan i ima sve potrebne podatke.

Međutim, ogromna mana ovog plugin-a je što nije moguće automatski ga prevesti na srpski jezik. Svi pluginovi koji se nude po portalima u ovom slučaju nemaju nikakvog efekta. Mnogi od njih čak više nisu ni aktivni. Zato ćemo u ovom tekstu probati na jednostavan način da pokažemo kako možete da prevedene ove dve stranice.

Prvi zadatak jeste da otvorite CSS prostor u kojem ćete dodavati nove komande ili kodove. Do njega dolazite na sledeći način. U kontrolnoj tabli vašeg WordPress-a, odlazite na vašu temu koja je aktivna. Ona se nalazi odmah ispod „Kontrolne table“. U našem slučaju reč je o Avadi. Kada kliknete na Avadu (odnosno vašu aktivnu temu) pronađite „Opcije teme“. „Opcije teme“ izgledaju ovako.

Zatim otvarate polje koje se nalazi u okviru polja koje nudi mogućnost za izmenu „Opcije teme“ – „Custom CSS“.

Sledeći korak koji morate da uradite jeste da otvorite jednu od dve strane koje želite da prevedete. Zatim levim klikom kliknete na slobodno polje stranice i odaberete „Inspect“. Kada vam se otvori zapis vaše stranice, prislonite miša na jednu od linija. Kako aktivirate jednu od linija tako se sa druge strane pojavljuje na vašoj stranici za koji segment je ta linija važna. Na ovaj način ćete pronaći sve sintagme koje su vam važne za prevod.

Na primer da biste preveli reč „Total“ potrebno vam je da promenite tekst koji se nalazi u okviru we-block-cat-items_header-image. To ćete učiniti tako što ćete sledeći zapis ubaciti u Custom CSS:

.wc-block-cart-items__header-image {

visibility: hidden;

position: relative;

}

.wc-block-cart-items__header-image:after {

visibility: visible;

position: absolute;

top: 0;

left: 0;

Font: Poppins;

content: “Proizvod”;

}

Ovom logikom možete da prevedete sve reči koje se nalaze na obe strane. Ukoliko želite da isključite neke od funkcija koristite ovaj zapis:

.wc-block-components-order-summary__button-text{

visibility: hidden;

}

U slučaju da ste zadali jednu od navedene naredbe a da nije došlo do prevođenja reči, potrebno je da je bliže odredite jer se nalazi na laičkom jeziku u podkategoriji. Jedan od primera je kada želite da prevedete reč kao što je „Total for pay“. To možete učiniti na sledeći način:

div.wc-block-components-totals-footer-item >

span.wc-block-components-totals-item__label {

visibility: hidden;

}

div.wc-block-components-totals-footer-item >

span.wc-block-components-totals-item__label:after {

visibility: visible;

position: absolute;

top: 2;

left: 0;

font: Poppins;

font-size: 14px;

content: “Ukupno za plaćanje”

}

U ovom slučaju morali smo da preciziramo tačno gde se nalazi linija koja vrši ovo naređenje. Stvar je značajno komplikovanija kada želimo da prevedemo „Price for shipping“ jer je ova linija višestruko određena. Prevod možete da učinite na sledeći način:

div.wc-block-components-totals-wrapper >

div.wc-block-components-totals-shipping >

div.wc-block-components-totals-item >

span.wc-block-components-totals-item__label

{

visibility: hidden;

}

div.wc-block-components-totals-wrapper >

div.wc-block-components-totals-shipping >

div.wc-block-components-totals-item >

span.wc-block-components-totals-item__label:after {

visibility: visible;

position: absolute;

top: 5;

left: 0;

font: Poppins;

content: “Cena dostave”

}

Ovaj tekst jasno pokazuje sistem koji je potreban da bi preveli obe stane. Nadamo se da smo vam pomogli.

Izvor: PCPress

Podelite s prijateljima

Tweet