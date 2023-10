Kako da promenite svoju lokaciju na Android uređaju

Nije iznenađenje da vaš Android telefon zna vašu tačnu lokaciju.

Ponekad želite da prikažete da se nalazite na drugom mestu nego što stvarno jeste

Međutim, postoje situacije kada ne želite da vas telefon – ili drugi ljudi – prate. Pokazaćemo vam kako da promenite svoju lokaciju i postavite je bilo gde po vašem izboru.

Naravno, ako jednostavno ne želite da vas prate, možete isključiti senzore potpuno. “Maskiranje” vaše lokacije će vam omogućiti da prevarite aplikacije koje koriste vašu lokaciju da misle da se nalazite na nekom drugom mestu. Ljudi su koristili ovu tehniku da varaju u igrama koje zavise od lokacije, ali postoje i drugi razlozi za to.

Koristićemo Android aplikaciju pod nazivom “Fake GPS Location”. Preuzmite aplikaciju iz Google Play prodavnice da biste počeli. Da biste koristili ovu aplikaciju, moraćete da je postavite kao provajdera “Mock Location”, a to možete učiniti samo ako omogućite Opcije za programere na svom telefonu. Kada završite sa tim, idite na Settings > System > Developer Options or Settings > Developer Options on Samsung devices. Pomaknite se sve do opcije “Select Mock Location App”. Izaberite “Fake GPS” iz liste. Sada možete da otvorite aplikaciju Fake GPS i izaberete lažnu lokaciju. Jednostavno pomerite iglu na mapi na željeno mesto i dodirnite dugme za pokretanje u donjem desnom uglu. Može se desiti da vas aplikacija zamoli za dozvolu da prikazuje obaveštenja – dozvolite to. Aplikacija će se zatvoriti, a vaša lokacija sada prikazuje lažnu vrednost. Možete proveriti da li je ovo uspelo tako što ćete otvoriti aplikaciju sa mapama. Da biste prestali sa maskiranjem lokacije, povucite traku sa vrha ekrana i dodirnite “Pause” na Fake GPS notifikacijama.

To je to! Ovo je iznenađujuće jednostavan i efikasan trik. Lokacija na Android uređajima može biti kompleksna i nejasna ponekad. Ovo je način na koji možete preuzeti kontrolu nad njom.

Izvor: Howtogeek

