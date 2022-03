Kako da rasterate svoje klijente, sve u skladu sa pravilima profesionalizma i kapitalizma, Branko Đaković | BIZIT2021

Branko Đaković, kreativni direktor, Tomato Tomato Communications je održao anti-prezentaciju u tipičnom maniru nabijenim humorom “Kako da rasterate svoje klijente, sve u skladu sa pravilima profesionalizma i kapitalizma.” Postavljajući suštinska pitanja o naslovima, temama druženja i konferencije, otvorio je veoma bitne teme poput vrste borbe za korisnike – da li je ona osvajačka, da li je odbrambena, da li je borba za opstanak ili ojačavanje.

“Postojale su dve bitke za Staljingrad – nemačka i ruska bitka. One su bile potpuno drugačije, ali su se odvijale istovremeno, na istom prostoru. Rusi i Nemci su se borili za potpuno različite stvari. Kada mi kažemo korisniku da smo mi tu zbog njega, to je istina – niko nije ciničan niti ima drugačije motive. No, jedan deo nas ne može da odoli malom prelasku granice, da ga ugnjavimo, da ga privolimo, pa i da mu dosadimo. Tako bitka za korisnike može da ima neželjen efekat – da dosadi, ugnjavi, pa i rastera korisnike. Klijentu se mora ući u sferu uticaja, ne samo da mu nešto prodamo već da mu – prodajemo!”

