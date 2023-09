Kako da uklonite svoju Gmail adresu s neželjenih web sajtova

Ako želite da svoju Gmail adresu uklonite s nepoznatih web sajtova, dovoljno je da napravite nekoliko koraka i da sa spiska povezanih sajtova obrišete sve one koji su vam nepoznati.

Da biste svoju Gmail adresu uklonili s nepoželjnih sajtova potrebno je da otvorite svoj Gmail, kliknete na ikonicu za Google nalog u gornjem desnom uglu i izaberete „Manage Your Google Account“. Potom je potrebno da uđete u „Security“ sekciju koja se nalazi s leve strane i onda u „Third-party apps & services“ kako biste utvrdili s kojim je sve portalima vaša mejl adresa povezana. Ako vam se neki sajt sa spiska ne dopada dovoljno je da kliknete na njega i odaberete „Delete all connections you have with (pa ime sajta).

Bezbednost je važna, a kada je Gmail u pitanju prvi korak je kontrola nad tim s kim delite svoju mejl adresu.

