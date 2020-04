Naslova milion, a jedan cilj – kako baš Vi da izgledate i zvučite profesionalno tokom Vaših 5 minuta na televiziji ili tokom (snimanja) video konferencije, online poslovnih sastanaka, radionica, kurseva…live uključenja na Facebook/Instagram/YouTube

Više nije pitanje da li, već koliko smo dobro ovladali tehnikama i alatima za rad od kuće. Ono što poslednjih nekoliko dana viđam, ne samo na domaćim TV stanicama, već i na inostranim, jeste sve češće uključenje preko Skype/Zoom/Viber…iz kućne kancelarije u TV program. Sve više je onih koji drže predavanja, radionice, strimuju sadržaje, odgovaraju na pitanja preko društvenih mreža…a sve iz svoje kuće, tzv. karantin studija.

Evidentno je da se i mediji menjaju, te da će i u budućnosti biti mnogo ljudi koji će od kuće „gostovati“ u stručnim emisijama. Svi se menjamo. Nisu svi tehnički potkovani, a koristeći nekoliko jednostavnih stvari, Vaš nastup na TV-u, online stream, konferencija kolektiva ili nešto slično bi moglo da dobije daleko profesionalniji izgled. Ovo su stvari o kojima treba da vodite računa:

Internet

Uređaj

Kadar/mesto sedenja/svetlo

Zvuk/oprema

Priča (sadržaj)

Dakle, ako ste Vi stručno lice koje je pozvano da učestvuje u nekom TV prilogu/online konferenciji/podkastu, kreirate sadržaj, učestvujete u online sastanku, želite da bolje izgledate i zvučite, a niste tehnološki previše obučeni, ovo je sadržaj za vas.

Internet

U Srbiji je pristup internetu sve bolji, ali još uvek je kućni Internet daleko od onoga što je potrebno za TV gostovanja. Za video strim, daleko važniji je upload. Da biste bili sigurni da neće doći do „seckanja“, potrebno je da imate minimum 4mbps uploada, ali to znači da je tih 4 megabita samo za Vas. Šta to znači u praksi?

Ukoliko Vaš paket ima 100/10 Internet, to je 10mbps upload, i on se deli na sve aktivne konekcije: striming servisi poput HBO GO/Netflix/…, YouTube, surf, Facebook/Instagram, Viber…, zatim igrice sve to utiče i na upload. Najviše utiču oni „zabranjeni“ servisi poput torenta, PopCorn i sl. U tom slučaju (sigurno koristite nešto od toga), pre TV uključenja, stopirajte ili pauzirajte sve. Zamolite ukućane da ne koriste Internet dok ste gost u emisiji. Deca na gejming troše dosta interneta, pogotovu ako imaju otvorene voice chat kanale. Mnogi uređaji imaju sinhronizacije sa cloud servisima (iCloud, Google Drive, DropBox,…). Isključite i to privremeno.

Uređaj

Proverite tehničke mogućnosti uređaja koji ćete koristiti. To može biti telefon/tablet, laptop, desktop sa web kamerom. Na uređaju koji će biti upotrebljen za gostovanje, isključite sve sistemske zvukove i/ili programe koji šalju notifikacije. Izuzetno je neozbiljno da pričate o nekoj važnoj temi, dok Vam prijatelj šalje zafrkanciju preko Vibera, što gledaoci ne treba da čuju. Pored toga što zvuk može da uleti u snimak, mnoge od tih aplikacija uspore uređaj, pa može i zbog toga doći do seckanja. Proverite bateriju na uređaju. Ne želite da se ugasi zbog prazne baterije. Svakako je dobro da telefon/tablet/laptop budu na punjaču tokom intervjua.

Kadar/mesto sedenja/svetlo

Kadar je bitna stvar kod vizuelnih sadržaja. Međutim, daleko bitnije je GDE ćete sedeti. Ruteri koje ste dobili od operatera nisu baš najsrećniji, a većina nas ne koristi kabl, nego se konektujemo na internet preko kućnog WiFi. U tom slučaju, mesto sedenja je potrebno da bude što bliže ruteru. To ne znači da skrnavite kadar zato što morate da budete blizu rutera, ali isto tako ne znači da je „bezbedno“ da intervju dajete preko 3 zida, jer je u toj sobi najbolji kadar. Za proveru interneta, kada odlučite gde ćete sedeti, najbolje je da idete na speedtest.net i testirate kakva je konekcija. Ukoliko tu dobijete nizak ping (ispod 10ms), download i upload preko 4mbps, imaćete zadovoljavajuće rezultate.

Što bogatija pozadina, to bolje. Ali nikako ne treba da bude prenatrpana. Ovo je izuzetno bitno i za zvuk, o kom ćemo kasnije. Ne želite beli zid iza vas, praznu sobu i kadar koji će da deluje kao da ste u zatvorskoj ćeliji. Kadar treba da bude što lepši, ljudi će to videti. Što se tiče podataka koji uređaj treba da obradi, što kompleksniji kadar, to je potreban bolji Internet i bolji uređaj. Pazite da ne preterate, mnogo pozadinskog sadržaja odvlači pažnju, a najbitniji ste Vi! Zbog Vas je uključenje. Neki programi nude mogućnost virtuelne pozadine, te u tom slučaju ne morate brinuti o pozadini. Neke televizije (ok, većina) neće dozvoliti virtuelnu pozadinu, te će Vam tražiti da to isključite. Pomenuo sam virtuelne pozadine baš zbog toga što ne treba da trošite vreme na to. Zato treba brinuti o bogatstvu pozadine. Dubina kadra je isto nešto o čemu, ukoliko je moguće, treba razmišljati. Idealno bi bilo da sedite na bar 2m od pozadine, ali ovo nije od presudne važnosti. Testirajte program pre uključenja. Zamolite nekog da sa Vama napravi probu. Značiće Vam.

Najveći deo kadra treba da zauzmete upravo Vi. Vaš portret treba da bude bar pola kadra, u najjednostavnijoj priči. Ukoliko imate neku prezentaciju/knjigu,papir koji treba da pokažete, vodite računa koji je kadar, tj. kako ćete to uvesti u razgovor. Ako ste baš početnik u ovome, izbegavajte pokazivanja, držite se jednostavnog kadra.

Vaša garderoba je izuzetno bitna. Nemojte biti u tregeruši, bez obzira na to što ste u kućnim uslovima. Kao stručnjak, morate odati vizuelnu sigurnost gledaocima. To znači da garderobu birate u skladu sa pozadinom, i to na takav način da odskače. Izbegavajte pruge, sitno karirane košulje/sakoe, previše detalja, kao i svilu koja se presijava. Dobro rešenje su boje koje su u kontrastu sa pozadinom, da ne budu napadne.

Kamera uređaja treba da bude u visini očiju. Ne iznad, ne ispod, nego baš u visini očiju. Nikoga ne zanimaju Vaši sinusi, ili kako izgleda nos odozgo. Hoće da Vas gledaju u oči, jer ste stručnjak koji priča o bitnim temama. Tokom intervjua, gledajte u kameru. Ne u ekran, da vidite kako ste ispali, ne treba da gledate voditelja (a većina televizija ne šalje sliku, nego samo ime redakcije), već gledaoci treba da steknu utisak da se njima obraćate. Dodatno, ako budete gledali u sebe, zbuniće vas kadar, jer nije „ogledalo“ – ono što je levo, na slici je desno i suprotno. Dakle, oštar i odlučan pogled pravo u kameru je najbolje rešenje. Ukoliko laptop stavite na sto, iskoristite knjige kao podlogu, kamera mora biti u visini očiju. Ako je Vaš uređaj telefon ili tablet, budite snalažljivi, napravite držač, koji će ga pozicionirati u visini zenica. Nemojte telefon i tablet držati uspravno (portrait mode), već ga pozicionirajte horizontalno (landscape). Verujte mi, televizije, producenti i urednici će Vam biti duboko zahvalni zbog toga.

Izbegavajte klackanje (napred/nazad i levo/desno), pogotovu ako koristite integrisan mikrofon. Kao neko ko dolazi iz audio sveta, nikako ne preporučujem takav zvuk, ali ako je to jedino rešenje, ovo je veoma važna stvar.

Svetlo je takođe važno, pogotovu u situaciji u kojoj se trenutno nalazite. Pošto ovo čitate, sigurno je da nemate priručni TV studio, rasvetu ili nešto slično. Svetlo je za sliku, tj. vaš kadar neverovatno bitno. Svetla u video produkciji nikada dosta. O ovome bih mogao da pišem mnogo, ali ćemo se zadržati na najbitnijim stvarima za Vaš intervju, tj. gostovanje. Svaki izvor svetla se računa. Ukoliko intervju dajete u toku dana, najbolje je dnevno, prirodno svetlo, i bilo bi sjajno da licem budete okrenuti prema prozoru. Tu ćete dobiti dosta dobre rezultate, a ako napravite kontra svetlo (sednete ispred prozora leđima okrenuti ka njemu), sve kamere o kojim ovre pričamo će imati veliki problem sa tzv. kontra svetlom. Vi ćete biti mnogo mračni, a pozadina će biti bela, „goreće“. Ukoliko intervju dajete uveče, sve raspoložive lampe u kući mogu biti od koristi. Najbolje je da uključite sva svetla koja imate i pogledate sliku. Verovatno će biti ok rezultati. Ako želite da se igrate sa svetlom, i imate više lampi, tu možete izgubiti dosta vremena.

Najbitnije je direktno svetlo, svetlo koje će osvetlili Vaše lice. To je na listi prioriteta na prvom mestu. Njega možete pozicionirati direktno u lice, i time ćete imati jasnu sliku. Ono treba da bude visinski iznad kamere, i ukoliko je jedini izvor svetla, biće dobro. Savet je svakako da ga malo iskosite (do ugla od 30 stepeni u odnosu na Vas i kameru), kako bi dobili dinamičniji kadar, tj. malo senke sa strane, a da ne napravite veliku senku na pozadini. Svetlo koje „gađa“ ravno u lice će potencijalno napraviti veliku, ružnu senku na Vašoj pozadini.

Ukoliko imate i drugu lampu, njom osvetlite pozadinu, sa ciljem da „ubijete“ senku. Neću previše o svetlu, jer je to zaista posebna, usudiću se da kažem, nauka, kada su u pitanju foto i video produkcija.

Zvuk/oprema

Dobar zvuk je nešto o čemu malo broj ljudi razmišlja. A zapravo, dobar zvuk je bitan podjednako kao i dobra slika. Kod kadra sam pomenuo da izbor pozicije utiče na zvuk. Zvuk se odbija od zidova, čvrstih, ravnih površina, i nastavlja svoj put. Zamislite bilijar – kugla koju ravno udarite štapom u martinelu, vraća se na isto mesto. Kada je udarite pod uglom, ona se pod istim tim uglom odbija. Isto tako funkcioniše i zvuk. Ne želite da budete u prostoru koji odbija zvuk (kupatilo, kuhinja, prazna soba) i ne želite da sedite skroz ravno okrenuti prema zidu (prozor pod uglom od 30 stepeni, danju je idealno). Svaka „mekana“ površina upija zvuk (zavese, ćebe, nameštaj,…).

Mikrofon je (sasvim neočekivano?), najbitniji za dobar zvuk. Ukoliko koristite laptop, postavite ruke na tastaturu, kao da kucate, pa se još malo približite, i to je optimalna distanca za integrisani mikrofon. Ukoliko koristite headset (slušalice od telefona sa mikrofonom), pozicionirajte mikrofon što bliže ustima. Mnoge televizije će od Vas tražiti da imate slušalice (zvučnici sa laptopa/telefona/tableta nisu dobri za slušanje voditelja, jer će integrisani mikrofon pokupiti i taj dolazni zvuk, te ćete tako napraviti beskonačni „echo-loop“), kako biste čuli voditelja.

Moja preporuka svakako je neki USB headset (slušalice i mikrofon-u slučaju laptopa/desktopa), handsfree u slučaju telefona/tableta), tako da mikrofon bude što bliži ustima.

Ukoliko želite da imate baš dobar zvuk, postoje usb mikrofoni koji su iznenađujuće dobri, svakako preporuka ide za Rode NT-USB Mini. Naravno, ovo je samo ukoliko će Vam u budućnost ova oprema služiti. Za jednokratnu kupovinu – nikako da se bacate u toliki trošak. Ukoliko želite da napravite studio iz kog ćete praviti podkaste, ovo može da bude dobar početak – pročitajte PODCAST ZA NEUPUĆENE

Priča (sadržaj)

Najbolje sam ostavio za kraj. Vi niste gost na televiziji zato što imate super opremu, ili fenomenalan kadar, besprekoran zvuk ili nešto što nisam ni pomenuo. Vi ste tu zato što ste stručnjak za temu o kojoj je uključenje. Sve napisano nema ama baš nikakve veze ukoliko su te stvari nešto što će uticati kvalitet sadržaja. Najbitnije je da Vi budete opušteni, sigurni u to što pričate, jer je to glavni razlog zašto ste u emisiji. Vodite računa o svom toku misli, a moja preporuka je da unapred dogovorite teme sa autorom/voditeljem/organizatorom kako biste imali vremena da što kvalitetnije uradite pripremu svog gostovanja. Bitno je da znate koliko ćete vremena imati na raspolaganju. Svaki sekund u medijima je dragocen, a priprema vredi više od 70% realizacije. Sve što je iza/pored kamere se ne vidi. Koncept je odlično imati uvek, neki podsetnik na papiru (zakačen) pored kamere može puno da znači.

Nadam se da sam Vam pomogao oko nekih tehnikalija, a svakako me možete kontaktirati ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko platformi/tehnikalija/sadržaja.

Autor: Uroš Bogdanović, generalni direktor “KrAn studija”