Kako je ASUS osvojio tržište poslovnih računara

Sa nekoliko mudrih poteza, ASUS je u kratkom roku postigao značajne rezultate i postao značajan igrač na domaćem tržištu.

Čak i ako ne pratite IT scenu, za kompaniju ASUS ste sigurno čuli. Iako spada u sam svetski vrh proizvođača laptopova za kućne korisnike, i među najprodavanije brendove kod nas, kada je reč o uređajima za poslovnu upotrebu stvari su, do nedavno, stajale nešto drugačije. A onda je ASUS promenio pristup i tu priča postaje zanimljiva.

Niz mudrih poteza

Za ASUS Zenbook seriju tankih i laganih laptopova ili za ROG modele namenjene gejmerima ste verovatno čuli, ali ExpertBook nije tako poznata serija. Sa jedne strane, to i ne čudi, jer je namenjena poslovnim ljudima, a ne najširem krugu korisnika, a sa druge strane do pre par godina je i bila malo zastupljena na našem tržištu. U želji da zauzme što bolju poziciju, ASUS je povukao nekoliko mudrih poteza i uspeo da se nametne, unapređujući svoju ponudu u oblastima koje su potencijalnim kupcima bile najzanimljivije.

Kvalitetni proizvodi kao osnova

Na samom početku, jedno je bilo sigurno. Kad je u pitanju kvalitet izrade, ExpertBook laptopovi i ExpertCenter desktop računari namenjeni poslovnim korisnicima su po mnogo čemu bili u samom vrhu. Kako ne bi sve ostalo na priči, ASUS je za sve svoje poslovne uređaje obezbedio sertifikat o izdržljivosti po vojnim standardima, što garantuje i njihovu dugotrajnost. To je potkrepljeno i trogodišnjom garancijom na sve poslovne uređaje, a ono po čemu je ASUS jedinstven je trogodišnja garancija i na baterije u laptopovima. S obzirom da većina nudi samo jednu godinu garancije na baterije, jasno je kakav pozitivan iskorak je ASUS napravio.

Proširena ponuda i brža isporuka

Iako je ponuda u svetu bila prilično bogata, ograničen broj modela na domaćem tržištu je često onemogućavao potencijalne kupce da nađu ono što im odgovara, pa je ASUS od nedavno značajno proširio ponudu i kod nas. Sada se u ponudi mogu naći i laptopovi sa prilično retkim mogućnostima. Na primer, tu je ExpertBook B7 sa opcijama za SIM modul, kojim prestajete biti vezani za WiFi mrežu i možete raditi gde god da ste, ali i sa čitačem Smart kartica za finansijske institucije i državne organe.

Jedna od ključnih prednosti je mogućnost prilagođavanja proizvoda potrebama korisnika. ASUS je pre godinu dana u Češkoj otvorio fabriku za sklapanje desktop računara, čime je omogućio da se konfiguracije prilagode zahtevima tržišta, ali i drastično skratio vreme isporuke.

Servis po meri korisnika

Poznato je da se poslovni korisnici teže odlučuju na promenu brenda, pre svega zbog dobro uhodane saradnje i poznavanja servisnih procedura. Zato je ASUS morao otići korak dalje, pa tako nudi mogućnost produženja garancije na čak pet godina ali i Pick up and return, odnosno Preuzmi-popravi-vrati, servisnu uslugu, koja podrazumeva dolazak kurira koji će preuzeti i vratiti uređaj, ukoliko je potrebno poslati ga u servis. Naravno, ovo je za korisnika potpuno besplatno. Poslovnim korisnicima je svaki minut dragocen, pa ASUS nudi i Next Business Day On-site Response, što podrazumeva dolazak servisera i popravka na licu mesta prvog radnog dana nakon prijave kvara. Ovim se drastično skraćuje vreme popravke i omogućava maksimalno efikasan rad zaposlenih, bez dužih zastoja.

Bezbednost na vrhunskom nivou

Bezbednost podataka je poslovnim korisnicima od ključne važnosti, pa ne čudi što je ASUS u svojim uređajima namenjenim ovoj ciljnoj grupi implementirao brojne hardverske i softverske sigurnosne mere. Praktično, sve što očekujete od poslovnog uređaja, kada je bezbednost u pitanju, možete naći u ExpertBook i ExpertCenter računarima.

Osnova za dalji rast

I tako, od gotovo nevidljivog, ASUS je za kratko vreme postao veoma bitan igrač na domaćem tržištu poslovnih računara. Zdrava osnova i inovativni proizvodi garantuju dalji rast. Kompletnu ponudu ASUS poslovnih računara možete videti ako kliknete na link www.asusplus.rs.

Podelite s prijateljima

Tweet