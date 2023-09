Bluesky dostigao milion korisnika

Bluesky, jedna od najistaknutijih alternativa platformi koja je ranije bila poznata kao Tviter, upravo je pogodila milion korisnika. To je doduše malo u poređenju sa brojem korisnika na glavnim društvenim mrežama, ali je to velika stvar za uslugu koja je većini ljudi ostala nedostupna do danas. Član Bluesky tima Rouz Vang, koja je najavila prekretnicu na X, rekla je za TechCrunch da je aplikacija ove usluge dostigla milion preuzimanja u julu.

Još uvek pristup putem pozivnih kodova

Međutim, oni koji su zainteresovani da se uključe u akciju na Bluesky-u moraće da obezbede pozivne kodove da se prijave, a tek sada je dovoljno ljudi bilo u mogućnosti da kreira naloge za društvenu mrežu da bi mogli da objave da je dostigla 1 milion korisnika .

Bluesky je prvi ušao na scenu kao decentralizovana društvena mreža (ranije) koju je finansirao Tviter i koju je podržavao suosnivač Tvitera Džek Dorsi. Ubrzo nakon što je lansiran u zatvorenoj beta verziji, ponudio je mogućnost korisnicima da biraju sopstvene algoritme kako bi mogli da prilagode svoje vremenske linije. I u nastojanju da ostane bez oglasa, počeo je da nudi uslugu plaćenog domena kao način da korisnici verifikuju svoj identitet. Nejasno je kada će se aplikacija otvoriti za javnost, a nakon provere, neki kodovi se i dalje prodaju na eBay-u za stotine dolara.

Meta je, s druge strane, odlučio da Threads učini dostupnim svima od samog početka, iako mu je i dalje nedostajao niz kritičnih karakteristika. Threads je dostigao 100 miliona korisnika samo nedelju dana nakon što je postao dostupan u julu, ali pretraga ključnih reči počela je da se primenjuje tek ranije ovog meseca.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet