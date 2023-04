Kako koristiti Spotify ugrađeni ekvilajzer za muziku koja zvuči bolje

Za većinu ljudi, podrazumevana podešavanja Spotifyja će biti u redu.

Spotify ima ugrađeni ekvilajzer koji može znatno poboljšati kako čujete svoje omiljene pesme i podkaste

A s obzirom na to da mnogi slušaju Spotify preko slušalica koje nemaju uvek najbolju zvučnu jasnoću, da li je to uopšte važno? Naravno da jeste. Ako zaista želite da uživate u muzici, trebalo bi da znate da podrazumevane postavke ekvilizacije nisu idealne za svaku vrstu muzike ili sadržaja. Srećom, Spotify ima ugrađeni ekvilajzer koji vam omogućava da birate između brojnih unapred podešenih podešavanja, pa čak i da ih ručno prilagodite. Ručno podešavanje dozvoljava samo šest opsega (60Hz, 150Hz, 400Hz, 1Khz, 2.4KHz i 15KHz), ali to bi trebalo da bude dovoljno za većinu.

Funkcija EQ dostupna je i na desktop i na mobilnim aplikacijama.

Kako omogućiti Spotify EQ

Šta će vam je potrebno? Potrebna vam je samo aplikacija Spotify i važeći Spotify nalog. To je to.

Otvorite Spotify podešavanja

Prvo što treba da uradite je da otvorite aplikaciju Spotify, a zatim otvorite prozor Settings.

U desktop aplikaciji kliknite na ikonu vašeg profila i u meniju koji se pojavi kliknite na Settings.

Omogućite Ekvilajzer

Pronađite Playback odeljak u podešavanjima i videćete unos ekvilajzera. Kliknite na klizač za uključivanje/isključivanje dok se ne nađe u položaju Uključeno.

Podesite izjednačavanje

Nakon što omogućite ekvilajzer, možete izabrati neko od mnogih unapred nameštenih podešavanja ili ga ručno podesiti tako što ćete kliknuti na jednu od tačaka u opsegu, a zatim ga prevući gore ili dole.

Ako ste novi u svetu ekvilajzera, predlažemo da izaberete unapred podešenu opciju koja odgovara žanru muzike koju slušate (kao što je klasika, dens, R&B, hip-hop, džez ili rok). Zatim možete fino podesiti EQ tako da bolje odgovara vašem ukusu.

Jedna stvar koju treba imati na umu je EQ po instanci. Drugim rečima, ako koristite Spotify i na desktopu i na telefonu, kada podesite ekvilajzer na desktopu, to neće uticati na vaš telefon. Morate izvršiti ta podešavanja na svakom uređaju.

I to je sve što treba da omogućite i koristite Spotify Equilizer. Ovo je neophodna funkcija da biste izvukli maksimum iz iskustva. Ne morate biti audiofil da biste uživali u dobroj muzici. Ali da biste zaista uživali u dobroj muzici, želećete da zvuk bude što življi i prijatniji, a malo EQ može pomoći da se to dogodi.

Izvor: Zdnet.com

