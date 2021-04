Upravljanje ljudskim resursima nakon velikih akvizicija

Za samo osam meseci, kupovinom domaćeg Comtrade Digital Services i hrvatskog Five-a, kompanija Endava, koja zaključno sa 31. decembrom 2020. u svetu broji skoro 7.500 zaposlenih, značajno je uvećala svoj tim u jadranskom regionu i proširila poslovanje na čak deset lokacija u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Uz stalno otvorene pozicije u svim predstavništvima, Endava postaje jedan od vodećih poslodavaca u regiji. I dok integracija sa Five-om tek sledi, Endava i CDS od avgusta prošle godine rade na što bržem i boljem usklađivanju ljudstva i procesa. Njihov recruitment i people development tim nam otkriva šta podrazumevaju migracije u ovoj oblasti.

Kada je Endava kupila CDS, beogradskoj kancelariji priključile su se kolege iz CDS-a koji su, pored prestonice, smešteni u kancelarijama u Kragujevcu, Čačku, Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Ljubljani, Mariboru i Novoj Gorici. Nakon što proces integracije započne na papiru, u praksi on startuje od ljudi. Slična kultura poslovanja koja prepoznaje kompaniju kao glavnog partnera u razvoju zaposlenih učinila je ovaj proces lakšim.

„Iako i CDS i Endava ohrabruju zaposlene da budu odgovorni za razvoj svoje karijere, kompanija je ta koja na tom putu pruža različite mogućnosti i neophodnu podršku. Nakon započinjanja procesa integracije konstatovali smo da imamo mnogo internih inicijativa koje počivaju na istim principima, samo se različito zovu. To nam je dosta olakšalo početne mesece u integraciji, kada je fokus bio na upoznavanju s kulturom i vrednostima Endave. S druge strane, obe kompanije su prepoznale značaj različitih pristupa, kako u procesu regrutacije, tako i u procesu praćenja karijere svakog pojedinca, što očekujemo da donese dodatna unapređenja i nove razvojne prednosti za naše ljude”, počinje priču Nevena Stanojević, People Development Business Partner sa CDS-ove strane.

Multilateralni pristup

Ono što je najveća promena u oblasti razvoja karijere jeste multilateralni pristup koji Endava primenjuje.

„U Endavi svaki novozaposleni i postojeći zaposleni ima svoj plan razvoja koji podrazumeva učešće tri role koje će našim ljudima omogućiti da se razvijaju na nekoliko nivoa – kroz individualni rast, o čemu vodi računa njihov Career Coach, da imaju dobar učinak u timskom radu, o čemu se stara njihov Line Manager i da za svoj rad dobiju odgovarajuće podsticaje i nagradu, za šta je zadužen Compensation Reviewer. Ideja ovog segmentiranog pristupa je da procena svakog pojedinca bude što objektivnija, a da samim tim ni odgovornost za razvoj zaposlenog ne bude samo na njemu, što je slučaj u većini tradicionalnih sistema”, objašnjava Maja Vukojević, People Development Business Partner u kompaniji Endava.

„Budući da se ova praksa praćenja individualnog rasta kod nas pokazala kao dobra, započeli smo prenošenje ovih planova razvoja i na CDS – prvenstveno na njihove najviše strukture, da bi na kraju integracije svi zaposleni imali individualne razvojne planove”, zaključuje Maja Vukojević.

Rad na razvoju zaposlenih

Karijerne prilike za postojeće zaposlene su brojne. Razne interne inicijative prevashodno su namenjene dodatnoj edukaciji zaposlenih, što je velikom broju softverskih inženjera izrazito bitna stavka.

„U Endavi je zastupljen model učenja 70:20:10. Najveći deo, čak 70 odsto, dolazi kroz rad na raznim projektima i u susretu s različitim tehnologijama, što je zapravo učenje kroz iskustvo. Drugi, manji, ali opet značajan deo učenja jeste tzv. učenje od drugih (20 odsto), što je pokriveno raznim internim događajima kao što su Pass it On sesije, disciplinske nedelje, tehnički treninzi. Treći, najmanji, ali ne i beznačajan deo (10 odsto) dolazi kroz strukturisano učenje, gde na raspolaganju imamo razne platforme za učenje (Udemy, Pluralsight, O’Reilly, Linux Academy, Frontend masters), ali i knjige, Kindle. Zahvaljujući ovim izvorima, svi zaposleni mogu da uče i usavršavaju se kada im to najviše odgovara, prateći svoj tempo”, objašnjava Jovana Todorov, People Development Business Partner u Endavi.

Kreiranje okruženja koje pruža dosta razvojnih prilika ohrabruje ljude da izađu iz zone komfora i iskoriste pun potencijal za razvoj je pravac koji neguje kompanija.

Prilike za zapošljavanje i na drugim tržištima

Ono što je integracija donela obema kompanijama jeste poboljšanje karijernih prilika za postojeće zaposlene, ali i velike ekspanzije u pogledu otvaranja novih pozicija. Marija Crnogorac i Aleksandar Kozić, Recruitment Team Lead-ovi u Endavi i CDS-u, kažu da je sa CDS-om Endava ušla na nova tržišta, pa je njihova analiza i strateško planiranje zapošljavanja na svim lokacijama ono na čemu se radi od početka.

„Da bismo uspostavili dobru osnovu za kreiranje zajedničkih procesa, bilo je potrebno prvo da međusobno razumemo kako funkcioniše sam proces regrutacije u obe kompanije i ustanovimo šta je potrebno da usvojimo jedni od drugih, zatim da definišemo timove koji će biti uključeni u proces selekcije kandidata, ali i kreiramo nov proces koji će zadržati postojeće standarde i istovremeno odgovoriti na biznis zahteve obe kompanije”, istakla je Marija Crnogorac.

U skladu s politikom stalnog rasta, Endava konstantno radi na zapošljavanju različitih profila iz oblasti softverskog inženjerstva – Java, C++, Frontend, Mobile developeri, DevOps, Test i Data inženjeri, Business Analyst-i, Project manager-i.

Prilike za unapređenje karijere

Pass it On sesije – način da zaposleni u otvorenom razgovoru s drugima podele svoje iskustvo, ekspertizu, pa čak i samo uzbudljive ideje. Reč je o jednosatnim radionicama koje imaju za cilj predstavljanje dobrih praksi, metodologija rada, procesa i alata. Tokom integracije ovakve sesije su bile oblik mentorstva za različite timove i to obostrano, kako bi obe kompanije zajednički iz oba pristupa izvukle korist i unapredile poslovanje.

Disciplinske nedelje su događaji koji imaju za cilj deljenje znanja iz specifičnih oblasti, pa se tako svake godine u određenom periodu organizuje Development Week, Testing Week, Cloud Week, Aplications Management Week, Project Delivery Management Week. Koncept deljenja znanja podržavaju obe kompanije, zbog čega nije ni bilo teško da već od početka akvizicije na svim takvim događajima budu prisutni učesnici i prezenteri sa obe strane.

Endava zajednice (community), predstavljaju grupu entuzijasta okupljenih oko jedne tehnologije koji se interno sastaju u cilju razmene znanja, kao i pokretanja događaja, inicijativa i obuka značajnih za zajednicu. Trenutno u Endavi postoji veliki broj ovakvih zajednica: Java community, Cloud community, JS community, Agile community, Delivery Management community i Data c, Security Testing community.

Endava University – mrežna platforma za učenje koja sadrži veliki broj prezentacija, video-zapisa i alata koji su dostupni za korišćenje zaposlenima kako bi mogli da razvijaju svoj talenat na svim nivoima.

Your Zone awards – isticanje važnosti kulture feedback-a u obe kompanije i prepoznavanje doprinosa svakog pojedinca ne samo od svojih menadžera već i od kolega s kojima rade na projektu, lokaciji.

Vebinari – niz susreta koji imaju za cilj da doprinesu razvoju stručnih zajednica baveći se značajnim temama iz više oblasti. Akcenat je na deljenju znanja ne samo unutar kompanije već i van nje. Endava i CDS imaju jedan uspešan vebinar iza sebe, a već 7. aprila od 18 h u najavi je novi na temu „Kreiranje sintetičkih medija uz pomoć veštačke inteligencije” koju će održati Boris Cergol, direktor odeljenja za veštačku inteligenciju u CDS-u.

