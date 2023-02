Kako obezbediti uspešno radno okruženje na daljinu

Nakon mnogo godina na marginama, rad na daljinu je konačno ušao u mejnstrim.

Adam Kolman, izvršni direktor HR tehnološke kompanije HRLocker, savetuje poslodavce o osnovama rada na daljinu

A to znači da sve više ljudi otkriva da može da radi skoro bilo gde. Za rad na daljinu potrebna je aktivna volja zaposlenog i poslodavca. Kao poslodavac, vaša je odgovornost da osigurate da vaši ljudi imaju potrebne sposobnosti, da se njima efikasno upravlja i da imaju alate koji su im potrebni da bi rad na daljinu bio uspešan.

Hajde da otkrijemo šta to znači u stvarnosti.

Mogućnosti koje su potrebne onima koji rade na daljinu

Ako vaši zaposleni mogu da rade svoj posao sa laptopom i jakim Wi-Fi-jem, mogli bi to da urade na Barbadosu, u Estoniji, Portugalu ili Meksiku. Pogotovo što sve ove zemlje nude digitalne nomadske vize. Imati prihod i poslodavca koji vas podržava znači da je svet njihov. Ali, samo zato što mogu da budu digitalni nomad, ne znači da to moraju da budu – ili, da će imati šta je potrebno da bi to funkcionisalo. Rad na daljinu nekima funkcioniše, ali drugima bi moglo biti neprijatno da se prebacuju između svog doma, kafića i radnog prostora. Vaši ljudi će morati da budu fleksibilni i sposobni da se prilagode promenama. Radnici na daljinu moraju imati svestranost u srcu i biti otvoreni za različite vrste rada na daljinu, a ne samo za bajku o digitalnim nomadima.

Rad na daljinu zahteva promenu načina razmišljanja. Nekima će to biti teže od drugih. Prelazak iz okruženja u kancelariji gde su kolege koje pružaju podršku i resursi pri ruci, do samostalnog rada je velika promena. Moraće da budu otporni i sposobni da samostalno rešavaju probleme, bilo da prevazilaze uobičajene svakodnevne probleme ili izazove vezane za posao na daljinu.

Daljinski rad takođe zahteva drugačiji pogled na vreme. Vaši zaposleni koji rade na daljinu moraju biti u stanju da uravnoteže svoje rasporede i rezultate sa vremenski osetljivim zahtevima koji su kritični za poslovanje.

Upravljanje zaposlenima koji rade na daljinu

Zaposleni koji rade na daljinu takođe imaju hijerarhiju potreba. Ali to nisu samo oprema ili IT potrebe. Naravno, zaposleni neće stići daleko bez laptopa, softvera kompanije ili daljinskog pristupa evidenciji klijenata. Ali ove stvari se nalaze na dnu piramide onoga što vam je potrebno za njihov uspešan rad. Kao poslodavac koji želi da rad na daljinu učini efikasnim, morate da negujete kulturu koja obuhvata i teži da uključi radnike na daljinu koliko i centralizovane radnike. Morate uzeti u obzir različite potrebe vašeg osoblja, granice i vremenske zone. Na kraju krajeva, ne želite da taj „hitni“ zahtev sleti u njihovo sanduče u 1 ujutro. Morate osigurati da lideri i saradnici imaju na umu da bi mogli da rade drugačije radno vreme od njihovih kolega ili timova, i da to uzmete u obzir kada čekate odgovor ili prijavu. Pre nego što prihvate kulturu pre svega na daljinu, kompanije moraju primeniti okvire za obrazovanje, harmonizaciju i upravljanje svim radnicima na svim nivoima, bez obzira na lokaciju.

Preduzeća takođe treba da pronađu ravnotežu između asinhrone i sinhrone komunikacije tako da se vreme efikasno koristi i potrebe za povezivanjem budu zadovoljene. Da li vaši timovi moraju da donose svaku odluku na Zoom pozivu? Ili mogu nešto da reše preko Slacka? Što je vaša radna snaga više raspoređena, to će biti teže pronaći mesta za sastanke koja svima odgovaraju. Kada vi i vaši zaposleni odaberete novu udaljenu radnu lokaciju, morate da planirate koliko često želite da se vaši ljudi povezuju „uživo“. Mnoge udaljene kompanije biraju godišnje odmore, gde se svi zaposleni (udaljeni ili centralno locirani) mogu lično sastati. Ovi događaji pomažu zaposlenima da se povežu, sarađuju i usklade sa misijom i vrednostima kompanije. Rad na daljinu bi trebalo da znači da zaposleni mogu da rade sa inspirativne lokacije, da imaju ispunjena iskustva i da bolje integrišu posao i život.

Pravi alati za (daljinski) posao

Tehnologija je osnova za efikasan rad na daljinu. Pravi sistem upravljanja projektima može pomoći radnicima da rade bolje, lakše obavljaju zadatke i inspiriše saradnju. A vrhunski sistem ljudskih resursa čini organizovanje distribuirane radne snage dostižnim. Kada je u pitanju upravljanje udaljenim radnicima, softverska rešenja za upravljanje zaposlenima su tu da zaštite vaše interakcije. Rešenja koja su omogućena u cloudu, kao što je upravljanje dokumentima, obezbeđuju da sve osoblje može bez napora da skladišti, pristupa informacijama i upravlja njima sa bilo kog mesta. Internetski informativni portali daju vašem osoblju pristup informacijama na zahtev.

Digitalni komunikacioni kanal takođe znači da oni mogu brzo i lako da pristupe resursima na način koji prevazilazi te nezgodne vremenske razlike. Tehnologija takođe može biti ključ za prikupljanje svih važnih povratnih informacija i uvida od vaše radne snage o vašoj politici rada na daljinu. Tehnologija takođe omogućava rad na daljinu i podstiče mešavinu posla i života, svet u kome se posao i život uklapaju. Svet u kome vi i vaši ljudi možete da obavite posao, ali ne na račun prve fudbalske utakmice deteta ili tog večernjeg časa joge, na primer. Predugo su ljudi bili primorani da život uklapaju u posao. Sada, rad na daljinu nudi mogućnost da se posao uskladi sa životima. Nemojmo ga trošiti!

Izvor: Siliconrepublic

Podelite s prijateljima

Tweet