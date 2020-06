GFI Unlimited nudi povoljno rešenje za bezbedan rad na daljinu

Trenutno čak 54 odsto malih i srednjih preduzeća ima problema po pitanjima IT bezbednosti i poslovne saradnje. GFI Software, provajder bezbednosnih rešenja u poslovnim IT mrežama, nudi malim i srednjim preduzećima povoljno i sveobuhvatno rešenje u oblastima IT bezbednosti i poslovne saradnje.

Kroz jedinstveni model licenciranja GFI Unlimited, preduzeća i organizacije sada mogu dobiti kompletan set aplikacija za manje od 40 američkih dolara godišnje po korisniku, što je nekoliko puta jeftinije nego u slučaju kupovine pojedinačnih aplikacija.

Više od polovine preduzeća u problemima

Već sada 54 odsto malih i srednjih preduzeća ima problem sa finansiranjem različitih rešenja u oblasti IT sigurnosti, a sa produbljivanjem ekonomske krize, taj procenat će dodatno rasti. Pored toga, od malih i srednjih preduzeća se zahteva sve veće prilagođavanje poslovanja velikom broju zaposlenih koji rade od kuće i ponuda efikasne saradnje na daljinu – na primer, konferencijske pozive je tokom karantina moralo da koristi 42 odsto zaposlenih koji ih nikada pre nisu koristili.

Model GFI Unlimited trenutno nudi devet aplikacija za komunikaciju i IT bezbednost u okviru jedne pretplate, a bilo koje od tih aplikacija mogu se međusobno kombinovati u zavisnosti od specifičnih potreba. Najveća potražnja je za sledećim paketima:

Komunikacija putem e-pošte – kombinacija aplikacija GFI MailEssentials, Kerio Connect i GFI Archiver pruža kompletno rešenje za mail servere, bezbednost e-pošte (antivirus i antispam), arhiviranje i usklađenost (compliance).

kombinacija aplikacija GFI MailEssentials, Kerio Connect i GFI Archiver pruža kompletno rešenje za mail servere, bezbednost e-pošte (antivirus i antispam), arhiviranje i usklađenost (compliance). Bezbednost poslovne mreže – aktiviranjem Kerio Control i GFI LanGuard, kupcima je obezbeđenai poslovna mreža, siguran udaljeni pristup virtuelnoj privatnoj mreži (VPN) i zaštita od napada na IT sistem i aplikacije.

– aktiviranjem Kerio Control i GFI LanGuard, kupcima je obezbeđenai poslovna mreža, siguran udaljeni pristup virtuelnoj privatnoj mreži (VPN) i zaštita od napada na IT sistem i aplikacije. Zaštita mreže i saradnja – mnoga preduzeća koriste kombinaciju Kerio Control i Kerio Connect, koja pruža jak firewall, zaštitu mrežnog pristupa i integrisani alat za saradnju (e-pošta, razmena poruka, kalendar).

Za razliku od kupovine pojedinačnih aplikacija, korišćenjem jedinstvenog modela licenciranja GFI Unlimited kupci će uštedeti već prilikom aktiviranja dva proizvoda. Na primer, preduzeće sa 10 korisnika, rešiće kompletnu IT bezbednost i poslovnu saradnju za manje od 44.000 dinara, odnosno 360 EUR godišnje. Za više informacija, posetite sajt www.gfi-unlimited.rs.

„Od danas, pa ubuduće preduzeća će morati da reaguju na povećane zahteve za sigurnošću svojih infrastruktura zbog potrebe za fleksibilnijim radom na daljinu – to će najviše uticati na mala i srednja preduzeća“, kaže Jozef Kačala, Sales Engineer za EMEA i APAC u kompaniji GFI Software. „Pomoću modela GFI Unlimited, želimo da im ponudimo povoljnu alternativu, koja će im omogućiti da izbegnu rizik tehničkih i operativnih kvarova i poboljšaju produktivnost timova, gde god da rade.“

