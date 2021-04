Što zbog neznanja, što zbog nedostatka vremena ili nemara, dobar deo korisnika se prilikom odabira hosting kompanije fokusira samo na finansijski deo ponude i par bitnih tehničkih stavki, kao što su prostor na disku i dozvoljeni protok. Pritom zaboravljaju da hosting kompaniji poveravaju najvažniji deo svog digitalnog identiteta – sajt i imejl. Sporo učitavanje ili hakerski napad mogu drastično da utiču na vaše poslovanje i poverenje korisnika. Stoga, da vidimo kako odabrati dobru hosting kompaniju.

Doživotno besplatan hosting – zamka ili rešenje problema?

Da, ima i takvih koji nude doživotno besplatan hosting. Zašto bi onda iko plaćao za tu uslugu? Znate kako kažu: „Ako je nešto potpuno besplatno, onda ste vi proizvod“. Firme koje nude doživotno besplatan hosting uglavnom koriste podatke koji se nalaze na nalogu i/ili reklamiraju svoje proizvode i usluge na sajtovima koji se hostuju kod njih. Osim toga, za uspešno poslovanje je potrebno mnogo više od prostora na disku, a to ćete pročitati u narednim pasusima.

Transparentnost

Uslovi moraju biti transparentni. Što je opis hosting paketa koji se nude kraći, to je veća mogućnost da nešto kriju. Svaka uopštena formulacija može da krije zamku, iz koje ćete se kasnije teško izvući i to najčešće skupom doplatom za bolji paket. Potreban vam je detaljan opis paketa koji se nudi, pa čak i ako vam nije baš najjasnije šta pojedine stavke znače, bar znate da ništa ne kriju. Obratite pažnju i na sitna slova koja se kriju iza zvezdice (*). Što više zvezdica, to je veća mogućnost da u ponudi postoje bitna ograničenja, koja nisu vidljiva na prvi pogled, ali će vam kasnije zasmetati.

Brzina

Brzina hostinga je ključna, jer je dobro poznato da Google sporije sajtove lošije rangira u pretrazi, a i veća je verovatnoća da korisnik ode pre nego što se stranica učita. Tu dolazimo do problema. Kako utvrditi brzinu hostinga, ako niste njihov korisnik? Da biste postali korisnik, najčešće morate platiti zakup za čitavu godinu unapred. Kako bi bilo lepo da možete isprobati hosting pre kupovine paketa. Dobra vest je da postoji hosting kompanija koja nudi upravo tu mogućnost. Jedan klik na Superhosting.rs će vas odvesti na sajt kompanije SuperHosting, koja upravo sada ima promociju tokom koje svako ko registruje naziv domena sa bilo kojom ekstenzijom (RS, COM, ORG…), na poklon dobija 3 meseca besplatnog hostinga. Sasvim dovoljno vremena da se uverite u kvalitet njihove usluge.

Zaštita, zaštita, zaštita…

Da ponovimo još jednom – Zaštita! Dobro proučite koje mehanizme zaštite hosting kompanija nudi. Ako vam neko kompromituje sajt ili imejl, bićete u velikim problemima, pa vam sve druge prednosti odjednom neće značiti ništa. Iako nije direktno deo sistema zaštite, dobra tehnička podrška zlata vredi, naročito ako je na srpskom jeziku, jer ćete se lakše sporazumeti, a verovatno nude i kontakt telefonom, a ne samo imejlom.

Pouzdanost

Pretražite internet u potrazi za nezadovoljnim korisnicima. Ipak, imajte na umu da čak i kod dobrih kompanija postoji određeni procenat nezadovoljnih korisnika (ponekad čak i ne krivicom kompanije), pa što je kompanija veća, to je veći i broj nezadovoljnika. Zato kod procene uvek treba imati u vidu i ukupan broj korisnika, a ne samo onih nezadovoljnih. Naravno, ako vidite nekoliko korisnika koji se žale na istu stvar, velika je verovatnoća da tu hosting kompaniju treba zaobići u širokom luku.

Prilikom odabira hosting kompanije treba širom otvoriti oči i pažljivo čitati, ali jedini siguran način da napravite dobar izbor je da isprobate uslugu pre kupovine, pa iskoristite tu mogućnost dok traje pomenuta promocija.

Podelite s prijateljima

Tweet