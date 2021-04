Bitkoin: Rudarenje i Commodore 64

To što je rudarenje kriptovaluta moguće uz pomoć Commodora 64 ne znači da će doći do nestašice, a razlog za to je jednostavan – ne isplati se.

Commodore 64, u svoje vreme poznat i kao “kutija za hleb” ili “debeljko”, bio je kućni računar sa 64 kilobajta primarne memorije koji je kompanija Commodore Business Machines lansirala u avgustu 1982. godine, po ceni od 595 dolara. Ovaj računar je ponudio solidne zvučne i grafičke performanse u poređenju sa ondašnjim standardom, te je ukupna prodaja između 1982. i 1993. godine premašila 22 miliona primeraka. Računar je popularan i danas, posebno za one sklone nostalgiji, pa su se valjda zbog toga pojavili i korisnici koji su odlučili da ga „uvedu“ u svet rudarenja kriptovaluta.

Na YouTube kanalu 8-Bit Show And Tell se pojavio video u kojem može da se vidi kako radi Bitkoin Miner 64 softver, koji funkcioniše u okviru standardnog Commodora 64. Iako uređaj dobro izgleda, može da dostigne tek 0,3 H/s (hashes per second). To znači da bi za rudarenje jednog Bitkoina bilo potrebno čak 50 biliona (bilion – milion miliona) godina. Kreatori softvera ističu da je ovaj napisan programskim jezikom C, te da bi rudarenje moglo da se ubrza deset puta da je napisan mašinskim jezikom, mada ni to ne bi donelo profit.

Ovo nije prvi put da se rudarenje pomešalo s nekom starom tehnologijom, pa se krajem marta pisalo o Game Boy uređaju koji bi rudarenje jednog Bitkoina završio u vreme kad Zemlja više ne bi postojala.

Izvor: PC Gamer

Podelite s prijateljima

Tweet