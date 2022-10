Kako opozvati brisanje fotografija na iPhone-u

Veoma je lako izbrisati iPhone fotografiju koju ne želite — ali je, na sreću, jednako lako opozvati brisanje kada se predomislite.

Opozovite jednu ili više obrisanih fotografija na iPhone-u

Brisanje slike iz aplikacije Fotografije na iPhone-u zapravo nije njeno brisanje, još ne. Umesto toga, osim ako odmah ne preduzmete pozitivne korake da je izbrišete, fotografija ostaje na vašem telefonu do 40 dana. Ipak, ne verujte toj cifri od 40 dana. To je ono što Apple kaže u albumu fotografija vašeg iPhone-a, da trajno brisanje „može potrajati do 40 dana“. Ali kada izbrišete fotografiju, Photos je označava za koliko dana će biti trajno izbrisana — i obično vidite da piše „29 dana“. Takođe, nemojte ovo koristiti kao način da privremeno premestite fotografije iz albuma, jer ćete zaboraviti da ih vratite u roku od 40 dana. I nakon toga, one su zaista, zaista, otišle ​​zauvek.

Međutim, do kada god je ograničenje, možete opozvati svoje izbrisane fotografije.

U Photos app, dodirnite Albums

Skrolujte do samog dnai izaberite Recently Deleted

Ako se od vas zatraži, koristite Face ID da otvorite ovaj album

Dodirnite fotografiju da je otvorite

Dodirnite Recover dugme dole desno

dugme dole desno Dodirnite Recover Photo za potvrdu.

To je to, gotovi ste i fotografija je opozvana. Međutim, ako treba da povratite više od jedne fotografije, postoji nešto brži način od prolaska kroz ovo posebno za svaku od njih.

Kako da poništite brisanje više fotografija odjednom?

Kada ste u Recently Deleted albumu, dodirnite Select u gornjem desnom uglu

Dodirnite svaku fotografiju koju želite

Ponovo dodirnite fotografiju da poništite njen izbor ako ste pogrešili

Dodirnite Recover dugme u donjem desnom uglu

Dodirnite Recover 10 (ili koliko god da ste izabrali) Photos da biste potvrdili;

Imajte na umu da postoji i dugme Delete. Tako definitivno možete odmah izbrisati sliku, ako je potrebno.

