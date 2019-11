Kako postati digitalni stručnjak za samo pet dana

Ovo je samo jedan primer naslova koji vas mami da se prijavite na različite edukacije u trajanju od jednog dana do dva‑tri meseca, tokom kojih ćete naučiti kako se vodi nastup na društvenim mrežama, oglašava na Internetu, planira… Jedino znanje koje ćete steći jeste da je nemoguće postati stručnjak za samo pet (pa i mnogo više) dana, a to znanje će potrajati do sledećeg primamljivog naslova.

Pre desetak godina ekspresne edukacije nisu postojale ili ih je bilo vrlo malo. Sve je bilo novo, mreže su se razvijale, oglašavanje se menjalo, kompanije to gotovi i nisu fermale dok se nije omasovilo. Sada odjednom svi žele da budu digitalni stručnjaci i da čitavu tu struku savladaju za samo par dana.

Instant stručnjak

“Imamo onu malu što nam radi na recepciji, e pa ona će da nam vodi Facebook i Instagram profil i malo će da busta“. Koliko sam samo puta čula ovako nešto. Svaka čast i za „malu“ i za sve te planove, ali je ovo već u startu osuđeno na propast. Svaki iole ozbiljan igrač na tržištu ne može sebi da priušti osobu koja se digitalom bavi samo usput jer to nikada neće biti na nivou na kom bi trebalo biti.

Za godine truda i učenja jednostavno ne postoji čarobna zamena koju će vam neko preneti za 180 dana

Ne može ista osoba da se bavi rezervacijama, upravlja gostima, ide po kafu, radi marketinške planove… i bustuje na Facebook‑u. Mislim, može, ali ništa od svega toga neće biti kvalitetno ni planski urađeno, a kafa će biti bljutava. Onda se takvi ljudi šalju na edukacije i od njih se očekuje da za nekoliko dana nauče kako se sve to radi, što je fizički i praktično nemoguće.

Edukacije o digitalu su uvek dobrodošle, kako ne biste morali i vi da trošite 10 i više godina da saznate neke glavne zakonitosti i cake. Zato sat osobe koja sve to zna i godinama je gradila svoje znanje košta mnogo više, ali i vredi mnogo više. Nakon edukacije i dalje nećete znati kako se radi struktura oglasnih kampanja, niti ćete znati da kreirate digitalnu, pa tako ni marketinšku strategiju. To je posao za koji je potrebno mnogo vremena, testiranja i grešaka kako biste znali šta radite. Zato, kada planirate da uložite u jednu osobu, nek se ona samo time i bavi, inače ste bacili pare.

Dani i(li) godine

Niko ne postaje stručnjak, pa ni stručnjak u oblasti digitalnih tehnologija, za nekoliko dana ili meseci. Ne traju fakulteti i škole badava toliko godina. Ni nakon njih niste sigurni koliko znate dok sve to ne isprobate u praksi. Svakako, idite na edukacije, to je uvek dobro uloženo vreme, ali ne možete očekivati da ćete već sutra znati kako prodati proizvod zaposlenim osobama u srednjim tridesetim koje trenutno planiraju putovanje. Za godine truda i učenja jednostavno ne postoji čarobna zamena koju će vam neko preneti za 180 dana. Nakon toga, biće potrebna još koja godina rada na svemu tome kako biste se pohvalili da sve to znate da radite. Srećno!