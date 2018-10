Kako pronaći tajnu Google.com avanturističku igru

Pre nego što je postao proizvođač pametnih telefona, te mejl provajder, Google je imao samo jedan web-sajt i jedan pretraživač. Ipak, ovaj naizgled jednostavan servis i dalje krije neke tajne, pa su korisnici tako otkrili da postoji tajna igra u obliku tekstualne avanture, koja se krije u Google.com prostranstvima, i dostupna je svakome ko zna kako da je pronađe.

Da bi dobili pristup igri korisnici prvo moraju da izaberu odgovarajući pretraživač – Chrome je naravno podržava, kao i Firefox i Edge, ali ne i Safari. Kada se izabere pretraživač, neophodno je da se u polje za pretraživanje ukuca “text adventure,“ te da se na stranici desnim klikom otvori meni iz kojeg bi trebalo da se izabere “Inspect”, te potom selektuje “Console” opcija. Nakon toga bi trebalo da se pojavi poruka u kojoj stoji “Would you like to play a game?” Ako se na pitanje odgovori potvrdno, korisnik dobija priliku da šeta po Google prostranstvima, te traga za slovima od kojih će sastaviti ime kompanije.

Oni koji su igru isprobali tvrde da je dinamična, i da igrač lako može da izgubi pojam o vremenu.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet