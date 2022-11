Kako sakriti Memories u Google Photos

Google Photos omogućava svojim korisnicima da sakriju određene slike ako to žele.

Od skrivanja slika određenih ljudi i kućnih ljubimaca do slika iz određenog vremenskog perioda

Platforma ima funkciju Memories koja prikazuje pogled unazad na stare slike na osnovu prilika, lokacija i još mnogo toga. Ove slike ponekad mogu izazvati stara bolna sećanja, na primer, raskid, gubitak voljene osobe i drugo. Google je prošle godine predstavio novu funkciju za skrivanje takvih uspomena. Evo brzih koraka koje možete da pratite da biste sakrili neželjene uspomene iz Google Photos.

Otvorite Google Photos, videćete format Spotlight, Recent Highlights, One Year Ago i još mnogo toga.

Dodirnite bilo koju od ovih kreacija i idite na ikonu Settings koja se nalazi u donjem desnom uglu opcija kao što su omiljena slika, deljenje ili dalja interakcija sa podešavanjima.

Sada otvorite “Memories Settings” iz menija.

Sada možete odabrati slike koje želite da sakrijete

Korisnici imaju izbor da izaberu određene ljude ili kućne ljubimce, koje ne žele da se pojavljuju u sećanjima. U podešavanjima možete izabrati “Hide People and Pets”. Samo dodirnite ljude ili kućne ljubimce koje ne želite da vidite. Nažalost, Google Photos će sakriti pomenuti predmet sa fotografija, ali će se i dalje pojaviti u memories. Još uvek možete naići na ove slike kada se krećete kroz Photo View. Ako vam to nije u redu, možete izabrati da u potpunosti izbrišete takve slike. Korisnici takođe imaju izbor da sakriju slike iz određenog vremenskog perioda. Oni mogu jednostavno da dodirnu “Add Dates” u podešavanjima i sakriju slike iz tog određenog vremenskog okvira. Slike možete sakriti sve do 1970. godine. Pored toga, Google Photos takođe omogućavaju korisnicima da se odluče za “Advanced Settings” gde mogu da odrede tipove kreacija koje žele da vide u Memories kao što su animacije, kolaži i cinematic, uključivanjem i isključivanjem prekidača.

