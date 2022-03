Google Photos Portrait Blur dostupan svim Google One pretplatnicima

Google Photos na Android-u jedna je od najpopularnijih aplikacija koju korisnici svakodnevno koriste.

Google Photos Portrait Blur dolazi na sve uređaje

Prepun je funkcija, a na Google Pixel telefonima ima neke prilično ekskluzivne integracije. Sada je jedna od tih ekskluzivnih integracija dostupna Google One pretplatnicima. Google Photos Portrait Blur dolazi na sve uređaje, a podržavaće i više subjekata. Da budemo jasni, Google Photos Portrait Blur je uvek bio dostupan na Google Pixel pametnim telefonima, ali je radio samo na ljudima. Ako nije mogao da otkrije lice, nije funkcionisao i nije bilo načina da se to zaobiđe.

Sada, međutim, radi na objektima, kućnim ljubimcima i ljudima, kao i na svim Android uređajima sa najmanje 3 GB RAM-a i koji koriste Android 8.0 ili noviji. Za to je potrebna pretplata na Google One ako ne koristite Pixel uređaj, što će vas koštati najmanje 1,99 USD mesečno. Takođe možete platiti 9,99 dolara za godišnju pretplatu na najosnovnijem planu, iako postoje i drugi nivoi pretplate. Ovo nije prva funkcija koja ide iza Google One ekskluzivnog paywall-a. Kompanija je ranije donela funkcije kao što su HDR, portretno svetlo i fokus u boji na druge Android telefone preko Google One pretplate, iako su one ostale besplatne na Pixel uređajima.

Međutim, ako mislite da ćete ove funkcije više koristiti za uređivanje fotografija, možda će vam se isplatiti da plaćate 1,99 USD mesečno da biste iskoristili veštinu veštačke inteligencije Google Photos. Iako je to korisna funkcija i nekima bi možda bilo zabavno igrati se sa njom, verovatno neće biti bolja od portretnog režima koji vaš telefon verovatno već podržava. Neki telefoni ipak koriste telefoto kameru za ove vrste fotografija, i tu bi Google mogao imati prednost. U istoj najavi, Google je takođe najavio da će svi dobiti nove funkcije u aplikaciji Messages.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet