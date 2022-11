Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Gigant kao klasa za sebe

„Veličina je kvalitet sama po sebi”, mogli bismo da parafraziramo jednog velikog svetskog državnika. Ukoliko ste poklonik tableta i delite to mišljenje, ovo je pravi uređaj za vas.

U neku ruku, prvi pogled na Galaxy Tab S8 Ultra tablet je u isto vreme i usud. Ovo je uistinu ogroman tablet. Dijagonala ekrana iznosi čak 14,6 inča, a njegova masa je dobrih 726 grama. Jednostavno, morate da budete neko ko zahteva toliku veličinu i unapred zna kako će da je iskoristi u kombinaciji sa olovkom koja se isporučuje – drugim rečima, ovo je tablet za dizajnere i profesionalce. Ukoliko ne spadate u tu kategoriju, njegova veličina će vas verovatno ometati u svakodnevnoj upotrebi.

Taj utisak diktira pogled na sve ostalo što Tab S8 Ultra zapravo jeste, a on je puno toga. Verovatno je najbolji i najkvalitetniji Android tablet koji postoji, s vrhunskim hardverom i korisničkim iskustvom. No, namenjen je najužoj grupi najvećih poklonika. Možda je to zapravo i dobro, jer će oni tačno znati šta i kako s njim. Da li Android platformi uopšte treba da do te mere prati iPad Pro, drugo je pitanje.

Veliki, fenomenalni Super AMOLED ekran visoke rezolucije na 120 Hz zaštićen Corning Gorilla Glass peticom samo je početak priče. Ispod se nalazi jedna od najmoćnijih mobilnih platformi današnjice – Snapdragon 8 Gen 1, koji lagano tera šta god da vam je potrebno. Glatke animacije, užitak u radu, trenutni odgovor na bilo kakav unos, odlično ponašanje u igrama zahvaljujući Adreno 730 grafici, sve to možete da očekujete od tableta. Prisutno je 8 GB RAM-a i 128 GB skladišnog prostora, koji se može proširiti microSDXC karticom.

Operativni sistem Android 12, u kombinaciji s korisničkim interfejsom One UI 4.1, donosi sjajno iskustvo. Smatramo da se radi o najboljoj Android softverskoj platformi, i to se pokazuje na svakom koraku. Posebno bismo istakli Wireless Samsung Dex opciju, koja omogućava da koristite tablet u kombinaciji sa eksternim periferijama i monitorom poput računara. Radi zaštite, na raspolaganju je skener otiska prsta, dok su multimedijalne mogućnosti pomognute prisustvom četiri AKG zvučnika. Nema 3,5-mm audio-konektora.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra nudi korektne kamere. I napred i pozadi zatičemo dual sisteme s po dva senzora. Zadnji sistem koristi kamere od 13 MP i 6 MP, a prednji dva od po 12 MP. Značajno je i što su oba sistema u stanju da pruže 4K video u 60 fps, što može biti od značaja za konferencije i sastanke/komunikaciju na daljinu. Ipak, ne treba očekivati da će kamere biti na nivou nekog pametnog telefona, čak i znatno jeftinijeg.

Baterija kapaciteta 11200 mAh izaziva nevericu, imajući u vidu gotovo nestvarno malu debljinu tableta od svega 5,5 mm. Ova baterija omogućava višednevnu autonomiju i rad, a puni se preko USB konektora koji je dobio magnetno osiguranje. Maksimalna brzina punjenja je 45 W, a „mali trik” je u tome što punjača nema, baš kao ni u kutijama telefona.

Ipak, pitanje svih pitanja jeste ono s početka ovog teksta – da li vam je potreban i možete li da iskoristite ovako veliki tablet? Ukoliko je odgovor potvrdan, konkurencija jednostavno ne postoji. Tab S8 Ultra donosi fantastične mogućnosti i performanse i biće idealan izbor za takav profil korisnika. Ukoliko pak niste sigurni, nije problem, ima još dosta tableta u Samsung ponudi, sigurno ćete pronaći nešto za sebe. Bolje se ne upuštajte u avanturu sa ovako velikim uređajem po svaku cenu. Galaxy Tab S8 Ultra možda nije za svakoga, ali za one prema kojima je usmeren predstavlja idealan, savršen izbor.

