Kako se brinuti o svojim zaposlenima na hibridnom radnom mestu

Saveti Nika Deliđianisa, managing director-a Hays Australia i New Zealand, o tome kako da daju prioritet mentalnom blagostanju osoblja u hibridnom radnom okruženju.

Budite primer svom timu

Upravljanje hibridnom radnom snagom zahteva drugačiji stil rukovođenja. To je izazov za mnoge lidere koji ranije nisu morali da upravljaju radnom snagom podeljenom između kancelarije i kuće. Prepoznavanje znakova da se neko bori sa svojim mentalnim zdravljem je razumljivo teže kada polovina vašeg tima u svakom trenutku radi na daljinu. Dakle, postaje vam važnije da se upoznate sa znacima da nekome treba vaša pomoć i podrška. Uobičajeni znaci uključuju promenu raspoloženja ili ponašanja, način na koji komuniciraju sa drugima, da li su se povukli iz svog posla, nedostatak motivacije ili fokusa, ili osećaj umora ili anksioznosti. Dakle, kako možete osigurati da činite sve što je moguće za svoj tim i da dajete prioritet njihovom mentalnom zdravlju i blagostanju tokom ovog perioda?

Podržite svoje zaposlene

Za neke ljude, prelazak na rad na daljinu bio je izazovno prilagođavanje i oni će možda nastaviti da se bore u hibridnom modelu rada. Dakle, potreban je dodatni nivo razumevanja i saosećanja prema ličnoj situaciji svakog člana tima, čak i kada stvari počnu da se vraćaju u neku vrstu normalnosti. Zapitajte se da li vaši zaposleni imaju sve što im je potrebno da budu srećni i produktivni. Da li imaju odgovarajući nivo podrške? Ako ne, pitajte koja im je dodatna podrška potrebna. Na primer, da li je potrebno da se njihovo radno vreme promeni da bi im se omogućilo da upravljaju kućnim obavezama? Da li postoje aspekti njihove uloge koji se moraju prilagoditi kako bi im pomogli da obavljaju svoj posao ili je potrebna obuka da bi im se pomoglo da se nose? Otvorite dvosmerni dijalog i stvorite prostor za njih da izraze svoju zabrinutost i da budu ranjivi. Ovo će vam pomoći da steknete dragoceno razumevanje njihove jedinstvene situacije.

Pokažite svojim ljudima da im verujete

Bez obzira da li upravljate ljudima koji su na istom fizičkom radnom mestu kao i vi, važno je da napravite korak unazad i verujete svojim zaposlenima da će da isporuče ono što se od njih očekuje. Ukoliko je osoba realna i fokusirana na ishode, lokacija na kojoj radi može biti irelevantna. Poverenje u njih i pružanje fleksibilnosti znači da mogu da zaobiđu svoju ličnu situaciju, kakva god ona bila. Ovo će pomoći vašim zaposlenima da osete podršku, jer su u stanju da zaobiđu druge obaveze.

Iako bi moglo biti teško kada ne vidite svoj tim, lično, iz dana u dan, izbegavajte mikroupravljanje njima i dajte im do znanja da im verujete da će nastaviti sa radom. Ako im pružite sigurnost koja im je potrebna, ojačaćete vaš odnos do te mere da će se osećati prijatno kada vam iznesu bilo kakvu zabrinutost.

Omogućite otvorenu i iskrenu komunikaciju

Organizacije su preduzele proaktivne korake kako bi osigurale da se njihovo osoblje ne oseća izolovano. Jedan od načina na koji je to postignuto je povećanje regularnosti komunikacija. Delite dobre vesti iz celog preduzeća, uverite se da su vaši ljudi u toku sa najnovijim razvojem kompanije, komunicirajte o najboljoj praksi i s vremena na vreme se javljajte da vidite kako se svaki pojedinac nosi sa svim što ga okružuje. Kada redovno kontaktirate svoj tim, budite sigurni da ne tražite stalno ažuriranja o njihovom radu. Umesto toga, učinite komunikaciju dvosmernom tako što ćete takođe informisati ljude o dobrim stvarima koje se dešavaju u timu i kompaniji. Važno je da im date do znanja da su cenjeni, jer će to razviti osećaj pripadnosti podeljenom timu.

Podstaknite povezanost

Osiguravanje da se svi osećaju uključeno postaje još važnije kada su timovi podeljeni i svi nisu fizički prisutni u prostoriji. Dakle, stvorite osećaj zajedništva među svojim timom i pošaljite poruku da se njihove misli i osećanja cene čak i ako rade na daljinu. Nesumnjivo će biti izazova – ne možete jednostavno organizovati timski poziv i nadati se da će svi prisustvovati i podeliti svoje perspektive ili ideje. Zato je važno da pokušate da povežete ljude najbolje što možete. Možete, na primer, da održavate timske događaje kako biste okupili one koji rade od kuće sa onima u kancelariji. Kao i formalniji radni događaji i redovne provere tima, organizujte neformalne prilike da se osoblje poveže jedni s drugima. Mnoge organizacije i timovi to postižu kroz zabavne interaktivne nedeljne kvizove – zajedničko druženje je od suštinskog značaja i to će pomoći da se izbegne podela između onih u kancelariji i onih kod kuće.

Podstaknite pozitivnu ravnotežu između posla i života

Za one koji nastave da rade od kuće, čak i ako je to samo jedan ili dva dana u nedelji, njihov životni i radni prostor će postati jedan te isti. Ovo još više otežava održavanje dobre ravnoteže između posla i privatnog života. Kao vođa, morate osigurati da vaš tim daje sebi vremena da se isključi na kraju svakog radnog dana i opusti se. Dakle, pazite na znakove da to nije slučaj, kao što su mejlovi koji se šalju van radnog vremena. U takvim slučajevima vodite računa da postoji jasna razlika između radnog i neradnog vremena, u zavisnosti od okolnosti. Ohrabrite članove svog tima da spakuju laptop na kraju dana i provedu vreme sa porodicom ili prijateljima, bilo da je to lično ili putem video poziva. Takođe, uverite se da vaš tim uzima punu naknadu za odmor.

Povećajte fokus na programe blagostanja (wellbeing)

Jedna od najvećih pozitivnih promena koje smo videli tokom pandemije je povećanje programa blagostanja. Ubuduće, mentalno zdravlje i dobrobit zaposlenih treba da ostanu primarna briga dok organizacije prelaze na novi hibridni model rada.

Preduzeća to mogu da urade tako što će organizovati sastanke jedan na jedan sa osobljem ili održavanjem događaja za podizanje svesti o mentalnom zdravlju kako bi pomogli u stvaranju okruženja u kojem zaposleni mogu da razgovaraju o svom blagostanju ili da zatraže podršku ako im zatreba. Takođe se uverite da vaša radna snaga ima pristup programima pomoći zaposlenima, koji će im pružiti neophodnu podršku kako bi im pomogli da reše lične ili profesionalne probleme koji mogu uticati na njihovo mentalno zdravlje ili dobrobit.

Postignite pravi balans u hibridnom modelu

Od vitalnog je značaja pronaći pravi balans između rada na daljinu i rada na licu mesta. Prinudni rad od kuće bio je kratkoročni odgovor na pandemiju. Nerealno je očekivati da 100% vaše radne snage može nastaviti da radi od kuće 100% vremena. Ali takođe je nerealno misliti da bi se cela vaša radna snaga trebala vratiti radu isključivo iz kancelarije. Preporučljivo je razmisliti o tome koji bi idealan dnevni procenat vaše radne snage mogao da podrži rad na daljinu bez uticaja na angažovanje klijenata, mentalno zdravlje ili timsku kulturu. Bilo da se radi o 20, 30, 50 ili više, trebalo bi da očekujete da će ovo postati norma jer ljudi žele da nastave da rade na daljinu. Pobrinite se da saslušate svačiju zabrinutost, imajte razumijevanja za njihovu situaciju i podržite ih na svaki mogući način. Ovo će osigurati da nastavite da dajete prioritet njihovom mentalnom zdravlju i blagostanju tokom tranzicije.

Budite uzor

Da biste zaista poslali jaku poruku o tome šta je dobro, morate da pokažete ponašanje koje očekujete od svog tima. Dakle, vodite računa o svom mentalnom zdravlju i dobrobiti i dajte pravi primer. Na primer, morate da podesite svoje jasno radno vreme i budite sigurni da ne šaljete mejlove van radnog vremena. Neka bude poznato da imate jasnu definiciju kada je vreme za posao i kada je vreme za opuštanje i dobru ravnotežu između posla i privatnog života. Ovo ne samo da će dati dobar primer vašim zaposlenima, već će obezbediti da brinete o sopstvenom mentalnom zdravlju i blagostanju. Niko nije imun na stres svakodnevnog života, a to uključuje i vas.

Izvor: Siliconrepublic

