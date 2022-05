Kako omogućiti vidžet Digital Wellbeing na Androidu 12

Digital Wellbeing je Google osmislio još 2018. godine.

Pratite svoje vreme ispred ekrana pomoću Digital Wellbeing vidžeta

Od tada, ovaj tehnološki gigant uvodi sve više funkcija koje nam pomažu da pronađemo zdravu ravnotežu dok koristimo naše telefone. Android 12 nam je doneo divan vidžet Digital Wellbeing, koji menja boje na osnovu teme vašeg telefona zahvaljujući Material You. Evo kako možete da omogućite korisni vidžet Digital Wellbeing na Android-u 12:

Pritisnite i držite početni ekran (home screen). Dodirnite Widgets. Potražite Digital Wellbeing pod vidžetima i dodirnite ga. Pritisnite i držite vidžet Digital Wellbeing. Postavite vidžet Digital Wellbeing gde god želite na početnom ekranu.

Zašto bi trebalo redovno da se isključujete?

Tehnologija je danas svuda, od naših spavaćih soba do kupatila. Obratite pažnju na to kako vas vaš telefon nikada ne napušta, od trenutka kada otvorite oči do trenutka kada ih zatvorite. Postalo je toliko ozbiljno, da bi gubitak telefona mogao biti gori od gubitka novčanika. Uz svu pogodnost koju nam je donela pojava pametnih telefona, postoje i negativni uticaji koje treba razmotriti. Digital Wellbeing može biti od velike koristi. Google se nada da će nam pomoći da pratimo količinu vremena koje provodimo na našim telefonima i da ga kasnije smanjimo. Uz malu pomoć vidžeta Digital Wellbeing na Android-u 12, to zapravo možete postići. Samo gledanje na dragoceno vreme koje ste proveli pregledavajući telefon može bit

