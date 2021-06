Kineska kompanija Pony.ai planira pokretanje robotaksi servisa u Kaliforniji

Pony.ai, robotaksi startup koji posluje u Kini i SAD-u otpočeo je testiranja vozila bez vozača na javnim putevima u Kaliforniji. Njihov cilj je da obezbede vozila koja će već u toku 2022. godine biti sposobna da funkcionišu kao robotaksiji u ovoj američkoj državi.

Potpuno autonomna vozila

Njihova vozila su potpuno autonomna, što znači da nemaju vozača koji sedi na vozačkom sedištu, kako bi eventualno preuzeo kontrolu u slučaju potrebe. Testiranja ovih vozila na javnim putevima se istovremeno vrše na dve lokacije u SAD-u (Freemont i Milpitas u Kaliforniji), kao i u Guangzhou-u u Kini. Dozvola za testiranje u SAD-u dobijena je za šest vozila, koja će se kretati na geografskoj površini od 100 kvadratnih kilometara.

Inače, do sada je ukupno 55 kompanija dobilo dozvolu za testiranje autonomnih vozila (sa ljudima na vozačkom sedištu), dok je za potpuno robotizovana vozila ovo tek osma dozvola. Pored Pony.ai kompanije, dozvole imaju još kineske kompanije AutoX, Baidu i WeRide i američke kompanije Cruise, Nuro Waymo i Zoox. Pre nego što započnu sa komercijalnom upotrebom servisa, potrebno je da se dobiju regulatorne dozvole za to. Kompanije koje planiraju da upotrebljavaju potpuno autonomna vozila, bez vozača, i da tu uslugu naplaćuju, moraju da dobiju dozvole od California Department of Motor Vehicles (DMV) i California Public Utilities Commisions (PUC). Do sada je samo Nuro obezbedio obe dozvole.

Pony.ai su 2016. godine osnovali bivši Baidu developeri Peng i Lou Tiancheng koji dozvolu za testiranje autonomnih vozila u SAD-u imaju od 2017. godine. Od 2019. godine autonomna Hyndai Kona vozila opremljena su sa njihovim self-driving sistemom. Do sada je ova kompanija dobila više od milijardu dolara investicija, od čega je samo Toyota uložila 400 miliona dolara. Prošlog novembra vrednost kompanije je procenjena na 5.3 milijarde dolara.

Izvor: TechCrunch

