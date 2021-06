Počela letnja sezona na Kopaoniku

Letnja sezona u planinskom centru Kopaonik zvanično je počela 17. juna, a Gorski Hotel&Spa i Skijališta Srbije su tradicionalnom manifestacijom obeležili sam početak leta.

Sa željom da još više podstaknu domaći turizam i osnaže Kopaonik kao letnju destinaciju Gorski Hotel & Spa i Skijališta Srbije, kao i svake godine, uložili su značajne resurse kako bi sa dolaskom leta svi posetioci imali mogućnost da uživaju u najrazličitijim sadržajima.

Zvanično otvaranje tradicionalno je obeleženo puštanjem u svih zabavnih i adrenalinskih sadržaja, a tokom prvog dana otvaranja letnje sezone, korisnici su mogli besplatno da uživaju u korišćenju svih sadržaja na planini. Turistima su i ovog leta na raspolaganju planinski bicikli, panoramska vožnja žičarom, avantura park, bob na šinama, zip lajn, mountain cart i mnogi drugi zanimljivi sadržaji. „Novina u kojoj će ove godine, od 1. jula, svi posetioci Kopaonika moći da uživaju je panoramska vožnja gondolom do Brzeća do vrha Kopaonika. Osmišljena je i posebna pešačka tura od izlaza gondole do žičare Karaman greben, kojom će posetioci moći lako da dođu do samog centra Kopaonika“,rekla je Ana Jovanović, rukovodilac sektora za marketing Skijališta Srbije.

Gorski Hotel & Spa dobro je poznat svim istinskim hedonistima. Osim omiljenog spoljnog bazena sa temperaturom vode od 35 stepeni, vrhunske udobnosti i usluge, u Gorskom vas takođe čekaju noviteti koji će podići uživanje na još viši nivo. Najlepše bašte na celoj planini definitivno pripadaju lobi baru i restoranu La pista okrenutim ka nepreglednom zelenilu ski-staza.

„Kako bi svako bio u mogućnosti da uživa u blagodetima nacionalnog parka, planinskog vazduha i kreira letnji odmor po svojoj meri, potrudili smo se da u našu ponudu uvrstimo najrazličitije letnje pakete. Ceo koncept zasniva se na povratku prirodi, zdravom okruženju i ponovonom uspostavljanju balansa. Povešćemo vas do najtajnovitijih i ujedno najfantastičnijih predela Kopaonika, pokazati prirodna blaga naše zemlje, organizovati safari avanture, ili kompletan spa i velnes užitak, u zavisnosti od toga šta su vaše preferencije i koji paket izaberete. Znamo koliko je važno da se deca ponovo druže u prirodi i zbog toga za njih organizujemo izviđački kamp. Zaista smo na sve mislili, vaše je samo da odaberete željeni letnji paket od letnjih po atraktivnoj ceni i uživate.„ – rekla je Bojana Kuzmanović, direktorka prodaje i marketinga hotela Gorski.

Kopaonik i Gorski Hotel & Spa definitivno predstavljaju veliku vrednost srpskog turizma. Zato već danas možete da pogledate sve ponude i provedete leto na planini.

