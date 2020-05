Kineski AI TV spiker oponaša ljudske glasove i gestove u 3D-u

Kineska državna novinska agencija Xinhua dodala je AI 3D spikera svom portfoliju virtuelnih prezentera. Nazvan Xin Xiaowei, avatara su zajednički razvili Xinhua i pretraživač Sogou.

3D spiker je napravljen po uzoru na Zhao Wanwei, reportera novinske agencije iz stvarnog života. Njen digitalni duplikat oživio je uz pomoć „multi-modalnog prepoznavanja i sintezi, prepoznavanju lica i animaciji i transfer učenju“, kaže Sogou. Kompanija tvrdi da avataru to omogućava da imitira ljudske glasove, izraze lica, pokrete usana i manir koristeći samo tekstualne unose.

Pogledajte u videu ispod:

Here comes Xin Xiaowei, the world’s first 3D #AINewsAnchor.

Jointly developed by Sogou and Xinhua News Agency, she will report for Xinhua News Agency on the #TwoSessions, creating a new and dynamic viewing experience. pic.twitter.com/5Tok2Mm3Pl

