Pac-Man uskoro na Twitchu

Pac-Man će biti omogućen za igranje na Twitchu, i to će krenuti od juna, najavljeno je od strane Bandai Namco i Amazon Games. Da biste igrali igru Pac-Man Live Studio, treba da otvorite namenski Twitch kanal, a igranje će biti jedino moguće iz pretraživača.

Za sve ljubitelje Pac-Man video igre – originalni nivoi

Pac-Man Live Studio donosi nam radost i uživanje u originalnim nivoima iz 1980. godine. Naravno, biće i drugih modova u samoj igri. U beskonačnom režimu, do četvoro ljudi može igrati zajedno i pokušati da se popne na globalnu rang listu i da se nadmeće za najbolji rezultat. Ograničenje je to što ćete imati samo jedan život po nivou. U modu Studio možete da kreirate lavirinte i podelite ih sa drugim igračima. Select Mode predstavlja ideju da do četvoro igrača proba da dostigne što viši rezultat u lavirintima koje se kreirali igrači iz zajednice.

Twitch je dobro poznat kao mesto gde se gledaju mečevi video igara, a Pac-Man Live Studio biće prva igra direktno ugrađena u ovu platformu. To podgrejava glasine da bi i druge igre u budućnosti mogle da se ugrade u Twitch, pretvarajući ga u mesto za gledanje i igranje video igrica. Postoje i glasine da Amazon priprema sopstvenu verziju Google Stadia, ali u saradnji sa Twitchom, sa kojim će biti integrisan. Ovo bi praktično značilo da ćete jednog dana bez problema igrati grafički zahtevne igre, i to direktno sa Twitch kanala. Amazon Crucible dolazi u obzir kao potencijalni naslov sa kojim ovo može da bude ostvareno.

