Kingdom Hearts 3 igra izdata bez kraja

Igra Kingdom Hearts 3 je nedavno izašla uz mnogo mnogo pompe, ali i uz jednu neobičnu činjenicu – kraj stiže naknadno.

Reč je o igri koja spaja poznate Disney junake i Final Fantasy likove. Iako ovo zvuči nespojivo, reč o veoma popularnom serijalu koji je upravo doživeo treće izdanje. Ipak, Kingdom Hearts III dolazi do sada neviđenom cakom – nedostaje kraj igre.

Kako tvrde u kompaniji Square Enix koja stoji iza igre, to je urađeno kako bi se sprečili spojleri koji bi pokvarili ugođaj drugim igračima koji još uvek nisu došli do samog kraja. Ipak, to ne znači da kraj ne postoji, već jednostavno nije dostupan – dok ne dođete do njega. Nakon toga sadržaj postaje dostupan igraču.

Da li igra Kingdom Hearts 3 ima epilog?

Kada igrač dođe do finala, kraj će se automatski skinuti. Kompanija je ubeđena da je ovo sjajna ideja kako bi se zaštitili igrači koji još uvek nisu prešli igru. Na ovaj način epilog će igrači širom sveta moći da skinu tek danas, iako je igra zvanično izdata pre pet dana. I to nije sve, dodatni tajni video će biti dostupan 31. januara kako se ne bi pokvario ugođaj igranja ljudima koji još uvek nisu došli do samog kraja.

Kako su piratske kopije igre već procurile na internet, Square Enix direktor Tetsuya Nomura se obratio fanovima:”Epilog igre i tajni film, koji su najveći spojleri u igri, biće pušteni naknadno i neče biti dostupni u vreme izlaska igre.”

Epilog će povezati sve tri igre, gde je poslednja izašla pre čak 14 godina. Kako je priča veoma bitna fanovima mešavine Sneška iz crtaća Frozen i anime junaka, kompanija se potrudila da im ne pokvari ugođaj. Takođe, odluka nije loša i sa marketinške strane, jer sada svi pričaju o igri bez kraja i njenim posvećenim fanovima što je formula za odličnu zaradu.

