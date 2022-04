Ko su govornici četvrtog BIZIT seminara o porodičnim kompanijama?

Na četvrtom BIZIT seminaru o biznis transferu i prenosu vlasništva u privatnim i porodičnim kompanijama, koji se održava 13. aprila u Hotelu M u Beogradu, ova važna tema tranzicije vlasništva obrađivaće se iz tri aspekta: osnivača, naslednika i stručnjaka za biznis dizajn i pravo. U želji da prenesu svoja dragocena iskustva okupili smo osnivače privatnih kompanija koji će pružiti odgovore na goruća pitanja iz ove oblasti.

Đorđe Lazić, Osnivač kompanije Uljarice Bačka

Davne 1998. osnovao je kompaniju Uljarice Bačka koja je danas jedna od uspešnijih preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Obrađuje 2600ha bačkih i sremskih njiva, i bavi se trgovinom poljoprivrednih proizvoda. U kompaniji koja danas broji stotinjak zaposlenih rade i njegove ćerke Jovana na poziciji direktorke ljudskih resursa i Nevena na poziciji finansijske direktorke. Posvećeni je lovac, šetač i putnik, uveren je da “zemlja miriše”, ponosni je trostruki deda i raduje se novim unučićima, ali i novim poslovnim poduhvatima. Đorđe će svoja iskustva i savete preneti kroz panel diskusiju pod nazivom “Jesmo li krenuli i dokle smo stigli u generacijskoj tranziciji”.

dr Željko Tomić, Direktor i osnivač OSA – Računarski inženjering

Sa još dva partnera, 1989. godine osnovao je privatno preduzeće „OSA – Računarski inženjering“ doo, jedno od prvih 100 privatnih preduzeća registrovanih u bivšoj Jugoslaviji. Od 1990. godine do danas je na mestu direktora „OSA – Računarski inženjering“ doo. 2007. godine je od strane Kluba privrednih novinara proglašen za Menadžera godine. Član je Srpskog poslovnog kluba «Privrednik», Srpske asocijacije menadžera, a od 2012. do 2014. godine je bio član Borda Američke privredne komore (AmCham) i predsednik odbora za informaciono-komunikacione tehnologije. Jedan je od osnivača Radionice Integracije. Autor je knjige „Uvek bolja verzija“. Njegova kompanija je 2015. godine dobila nagradu SAM-a kao «Poslodavac godine», u kategoriji malih i srednjih preduzeća. Oženjen je i ima dva sina. Na panel diskusiju pod nazivom “Jesmo li krenuli i dokle smo stigli u generacijskoj tranziciji”, Željko će podeliti sa prisutnima savete za sve kojima sledi tranzicija.

Marko Radojičić, Suosnivač, Izvršni partner Cube Team

Marko je suosnivač kompanije CUBE, vodećeg pružaoca poslovnih informacija u Srbiji. Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Marko je svoje prve profesionalne korake napravio u porodičnom preduzeću Manik. Godinama je uspešno obavljao funkciju prodaje i marketinga nakon uspešno završenih studija na American College of Greece 2006. godine. Marko će na predstojećem BIZIT seminaru govoriti na temu “Šta se promenilo u statistici porodičnih kompanija u poslednjih godinu dana“.

Pored osnivača na seminaru će biti prilike da se čuje i glas člnova druge generacije:

Aleksandar Stefanović, Elsat, Čačak

Diplomirao na Elektronskom fakultetu u Nišu. Danas izvršni direktor, suvlasnik i druga generacija u porodičnoj kompaniji ELSAT iz Čačka, osnovanoj pre 30 godina. Svoj diplomski rad vezan za sisteme pametnih kuća pretočio je u proizvod koji je zaživeo na tržištu Srbije i regiona. Zajedno sa prvom generacijom, osniva prvu srpsku fabriku led ekrana. Danas, njegov tim pruža sigurnu i kompletnu podršku kroz sve faze projekta – od planiranja, izrade, do puštanja u rad, održavanja i servisiranja led ekrana i van granica naše zemlje. Kompanija nudi i uslugu izrade kompletnog vizuelnog rešenja po zahtevu kupca, koja se savršeno estetski uklapa u celinu. Kako smatra da udruživanje ima mnogostruke prednosti i benefite, član je Poslovnog udruženja Gradac 97, Kluba 2040 koji se bavi razvojem porodičnih kompanija i drugih strukovnih udruženja. Govori engleski jezik. Oženjen je, ima dvoje dece. U bloku pod nazivom „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“, Aleksandar će govoriti o tranziciji iz ugla malog preduzeća.

Ivan Raičević, Generalni direktor, Planinka a.d.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu 2011. godine. Od 2012. godine radi u kompaniji Planinka, koja objedinjuje sektore Prolom voda, Prolom Banja i Lukovska Banja, na poziciji marketing menadžera. Na poziciju direktora sektora Prolom voda imenovan je 2017. godine, a jula 2021. godine je izabran za generalnog direktora Planinke. Otac dvoje dece. O tranziciji iz ugla velikog preduzeća Ivan će govoriti u bloku „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“.

Ivan Stojilković, Urban Tehnics, Valjevo

Neko je ko veruje da je svrha biznisa sreća, a ne profit (profit je samo kvantifikator sreće). Voli sve napismeno, ali još mu je draže da verbalno prođe sa saradnicima bitne izveštaje. Odluke donosi participativno (kad god je to moguće), ali ih sprovodi autokratski sa jasnim, očekivanim ciljevima. Predviđa i planira događaje, pravi planove. Nema dodatnih očekivanja van njih. Veruje u šanse u svetu punom promena. Promene prihvata kao realnost i zna da je jedino mesto na svetu, na kome promena nema – groblje. Neko, ko optimalnom organizacijom smatra svaku, koja je kratkoročno i dugoročno, efektivna i efikasna, a koja je do TOP FORME (faze u životnim ciklusima organizacije) došla prvenstveno gradeći organizacionu kulturu punu uzajamnog poštovanja i poverenja. Neko ko je svestan činjenice da kratkoročno jede dugoročno pa ipak dugoročne poslove odlaže češće nego što bi to želeo. Veruje u sistemsko vođenje organizacije, a ne u društveno uređenje u kome je jedini kontinuitet – kontinuitet diskontinuiteta (društvo diskontinuiteta). Timski igrač, čiji tim trenutno funkcioniše na povik: “Ajte za mnom”, a ne kako bi više voleo da to bude: “Krenite, a ja ću za vama”. Preduzetnički duh se po njemu treba spuštati na niže hijerarijske nivoe svake organizacione strukture – to je poželjno i potrebno za vitalnost svake organizacije. Neko ko zapošljava onog ko jeste, a uči ga da zna. Neko ko ozbiljno računa na svoje saigrače, ne na godinu ili dve, već “mnogaja ljeta”. Neko ko veruje da je samo ulaganje u znanje i veštine zaposlenih pravi preduslov kontinuiteta i prosperiteta organizacije. Upravlja pomoću ciljeva definisanih na nivou svake organizacione jedinice. Voli samo one ciljeve, koji se mogu kvantifikovati. Zadatke postavlja na takav način da je u njihovoj postavci jasno odgovoreno na sledeća pitanja: KO, ŠTA, ZAŠTO, KAKO i DO KADA. Neko ko veruje da je ZNANJE NAJVEĆI AUTORITET. Ne indoktrinacija, već celoživotno učenje. Osim ljudi sa iskustvom, o organizacionim i pravnim aspektima biznis transfera će nam govoriti i stručnjaci za biznis dizajn i pravo. Ivan će u bloku pod nazivom „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“ govoriti o tranziciji iz ugla srednjeg preduzeća.

Ljiljana Vukelić, Izvršna direktorica Prijedorčanka a.d.

Svo svoje iskustvo je stekla u proizvodnoj firmi koju je privatizovala njena porodica i koju je dizala iz pepela. Školovala se u Salzburgu i Barseloni, a MBA diplomu stekla u Londonu. U jako teškim vremenima iznedrila je dva brenda koja se prodaju po celom svetu: Gazdina rakija i REINA likeri, te sa svim ostalim aktivnostima firmu stavila na mapu najvećih evropskih dobavljača za prirodne voćne destilate (rakije). Na panel diskusiji pod nazivom „Jesmo li krenuli i dokle smo stigli u generacijskoj tranziciji?“, Ljiljana će predstaviti razmišljanja druge generacije.

Osim ljudi sa iskustvom, o organizacionim i pravnim aspektima biznis transfera će nam govoriti i stručnjaci za biznis dizajn i pravo:

dr Zvezdan Horvat, Professional Director Adizes Institute, USA

Dr Zvezdan Horvat, direktor za razvoj profesije Adizes Institute je sigurno najiskusniji konsultant u kreiranju organizacione strukture u regionu. Osim prostora bivše Jugoslavije radio je u poslednjih 20 godina i u velikim korporacijama ali i u porodičnim kompanijama od SAD-a do Kine. Poslednje zanimljivo iskustvo je iz februara 2022. i rad sa kompanijom KOW Isuzu koja je najveći diler vozila Isuzu na Tajlandu sa 1.500 zaposlenih. Ova kompanija predstavlja najveći deo grupacije u vlasništvu porodice gde sada u posao aktivno ulazi treća generacija. U poslu sem oca i profesionalnih menadžera su i dve ćerke, sin i zet. Praktične savete tokom pripreme kompanija za tranziciju sa posebnim osvrtom na ključni korak – postavljanje organizacione strukture imaćete prilike da čujete na četvrtom BIZIT seminaru o porodičnim kompanijama u Beogradu na predavanju pod nazivom „Organizaciona transformacija porodičnih kompanija – svetska iskustva“.

Milovan Zvijer, Advokat, Partner u Four Legal

Milovan Zvijer ima preko deset godina iskustva u savetovanju domaćih i stranih lica u M&A poslovima i drugim oblicima prenosa poslovanja. Nakon rada u jednoj od najvećih advokatskih kancelarija u Beogradu, na nekim od najzanimljivijih projekata u Srbiji, sa trojicom prijatelja i kolega osnovao je Four Legal, sa namerom da zajednička znanja i iskustva iz raznih oblasti (M&A, bankarstvo i finansije, upravljanje NPL portfolijima, stečaj) integriše u celinu i, pre svega, domaćim klijentima omogući da budu ravnopravni pregovarači i učesnici u složenim transakcijama. Taj plan daje rezultate, Four Legal trenutno broji 14 ljudi, sa portfeljom klijenata od early stage lokalnih startup-ova do nekih od najvećih svetskih kompanija. Pored kontinuiranog rada na poslovima biznis transfera (gde je uključen i u razvoj web platforme koja treba da olakša biznis transfere malim firmama), interesovanja mu sežu ka povezivanju prava, biznisa i sporta, tako da je pored rada na jednom startup-u koji se tiče sporta i član Žalbenog veća ABA lige (Adriatic Basketball Association). Milovan će govoriti na temu „Blokada u odlučivanju u porodičnim kompanijama“ i učestvovaće u panel diskusiji “(Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija”.

dr Miloš Vukotić, Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Miloš Vukotić je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za građansko pravo. Bavi se pretežno naslednim i obligacionim pravom. U poslednje vreme posebnu pažnju posvećuje pitanju nasleđivanja preduzeća i istražuje odnos između naslednog i kompanijskog prava. Miloš će učestvovati na panel diskusiji (Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija.

Nikola Tomašević, Predsednik Cross-border Succession Aliance

Nikola Tomašević je advokat i predsednik CBSA (Cross-border Successions Alliance, www.cbsa.eu), međunarodne asocijacije eksperata za nasleđivanje u inostranstvu. Pored osnovne ideje da se kroz saradnju olakšaju i ubrzaju postupci nasleđivanja sa elementom inostranosti, eksperti iz CBSA razmenjuju aktuelne trendove u planiranju nasleđivanja kao i nasleđivanju digitalne imovine. Na panelu (Pred)bračni ugovori i nasleđivanje kompanija jedan od učesnika će biti i Nikola.

Boris Vukić, Regionalni direktor Centra za razvoj porodičnih kompanija

Na Adizes Institute USA je krajem 1995. sertifikovan za vođenje organizacionih promena. Autor je knjige „Osnivači, naslednici, menadžeri“ koja je nastala kao rezultat desetogodišnjeg rada sa kompanijama koje prelaze put promene vođenja i upravljanja sa prve na drugu generaciju. Pokretač Kluba 2040 koji čini više od 120 članova sa prostora bivše Jugoslavije. Autor jedinstvene metodologije bazirane na konceptu četiri pripreme: naslednika, osnivača, kompanija i porodica na kojoj se bazira savetodavni rad. Boris će biti moderator panela „Od potencijalnih naslednika do generalnih direktora“.

Samo uživo, bez kamera!

Kako bismo obezbedili uslove za iskrenu i otvorenu diskusiju program ovog seminara neće biti snimljen niti prikazan na online kanalima – jedini način da čujete naše priče je prisustvo uživo.

Detalje pogledajte na sajtu BIZIT seminara

Vidimo se na BIZIT seminaru!

