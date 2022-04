Lotus Eletre je novi električni SUV

Britanski proizvođač sportskih automobila Lotus prelazi na električni pogon sa otkrivanjem Eletre, plug-in crossover SUV-a sa dizajnom koji je inspirisan hajperautomobilima. Eletre će takođe biti prvi od tri nova električna vozila koja Lotus planira da izbaci u naredne četiri godine, uključujući sportski automobil, kupe limuzinu i još jedan SUV. Ranije nazvan Tip 132, Eletre je drugo električno vozilo u vlasništvu Geeli-ja i imaće futurističke komponente kao što su bočni retrovizori samo za kameru i lidar senzor pričvršćen na prednji i zadnji deo krova.

Lotus Eletre odiše sportskim performansama

Kao što i priliči njegovom nasleđu sportskih automobila, Lotus naglašava performanse svog novog električnog SUV-a. Eletre će moći da dostigne od 0-100 km/h za manje od tri sekunde, a Lotus će tražiti mesto u ekskluzivnom ‘Two Second Club’, koji takođe uključuje Tesla Model S Plaid.

Sa pogonom na sva četiri točka, EV sa petoro vrata će biti prilično kompaktan, ali će i dalje imati mnogo snage, uključujući kapacitet baterije od preko 100 kWh i 600 konjskih snaga.

Lotus kaže da će punjač od 350 kW isporučiti 400 km dometa za samo 20 minuta. Ciljani maksimalni VLTP domet vožnje automobila je 600 km. Takođe dolazi sa mogućnošću kao standardom da prihvati punjenje naizmeničnom strujom od 22 kW, što, gde je dostupno, smanjuje vreme uključenja. Što se tiče dizajna, Eletre ima agresivan, napred nagnut nos i raskošnu liniju krova nalik kupeu. Lotusovi dizajneri očigledno povlače svoje iskustvo u izgradnji elegantnih sportskih automobila. Proporcije su, međutim, nepogrešivo slične SUV-u.

Lotus se hvali da Eletre donosi mnogo „prvih“ za brend, uključujući prvi serijski automobil sa petoro vrata, prvi model automobila koji nije sportski, prvi lifestyle EV i „najpovezaniji“ Lotus ikada. To će takođe biti prvi automobil kompanije koji će se proizvoditi u Kini, gde je sedište njene matične kompanije. Eletre će biti izgrađen na Lotusovoj novoj električnoj premijum arhitekturi, dizajnu „skejtborda“ niskog do zemlje koji je fleksibilan za prilagođavanje različitih veličina baterija, motora, rasporeda komponenti i „pametnih“ tehnologija vožnje. Za Eletre, Lotus tvrdi da će to uključivati „tehnologiju autonomne vožnje od kraja do kraja“ i mogućnosti bežičnog ažuriranja softvera. Platforma će biti osnova za niz Lotusovih električnih vozila premijum performansi.

Pod „autonomnom vožnjom od kraja do kraja“, Lotus zaista misli na mogućnosti samostalnog parkiranja. Kompanija kaže da „kupac može da koristi svoju aplikaciju za pametne telefone da zatraži od svog Eletre-a da se autonomno odveze do njih sa obližnjeg parking mesta, a zatim autonomno ponovo parkira kada se putovanje završi.” Naprednija autonomna vožnja će biti dodata kasnije putem OTA ažuriranja, kaže kompanija. EV će takođe imati 5G konekciju.

Geeli je kupio većinski udeo u Lotusu 2017. godine, a tokom poslednje decenije, kineska grupa je svom portfelju dodala sve, od Volva do kompanije za električno vertikalno poletanje i sletanje. Čak i pre Eletre-ovog debija, kompanija je stekla reputaciju za oživljavanje ustajalih brendova, kao što je to uradila sa Volvoom ili brendom Polestar švedskog proizvođača automobila.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet