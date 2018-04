Koja su nepisana pravila korišćenja LinkedIn-a?

LinkedIn je trenutno najbolja profesionalna platforma, i sa preko 500 miliona profila, ovo je takođe i mesto gde rukovodioci i regruteri idu da pronađu svoje nove zaposlene, freelancere, prodavce i ostale. Izazov je istaći se (iz opravdanih razloga) u moru profesionalaca sa istim veštinama kao što i vi imate. Zašto neki ljudi dobijaju mnogo pregleda profila, pozive za povezivanje i poruke od poslodavaca zainteresovanih da ih zaposle? Odgovor je da su uložili vreme i energiju u stvaranje dobrog LinkedIn profila.

Svaka društvena mreža ima neka nepisana pravila, pa ni LinkedIn nije izuzetak. Nepridržavanje ovih pravila može da šteti vašoj verodostojnosti na platformi, te smo ovom prilikom izdvojili osam stvari koje bi trebalo (ili ne) raditi na LinkedIn-u:

Nemojte stavljati „aktivno traženje posla“ na svoj profil – Pored toga što šaljete poruku da ste očajni, studije pokazuju da regruteri imaju predrasude prema nezaposlenima, što i jeste poruka koju šaljete kada to objavite javno. Nemojte da pišete o sebi u trećem licu – Pisanjem svog profila u trećem licu je najbrži način da budete okarakterisani kao nedodirljivi, narcisi i puni sebe. Koristite pravu terminologiju – Algoritam za pretragu LinkedIn-a je usmeren na ključne reči. Trebalo bi da vodite računa na to koje veštine upisujete na svoj profil te time povećati broj puta kada se vaš profil pojavi u rezultatima pretrage. Uključite tajni prekidač – Postoji podešavanje privatnosti koje je sada dostupno na LinkedIn-u koje vam omogućava da tajno obavestite kompanije da ste otvoreni za nove mogućnosti za zapošljavanje. Da li ste se ikada zapitali kako neki ljudi idu na intervjue za posao iz čista mira? Sada znate. Stavite dobru profilnu sliku – Kažu „slika vredi više od 1.000 reči“, a na LinkedIn-u, to je posebno tačno. Previše ljudi greši prilikom izbora profilne slike za LinkedIn i to ih košta propuštanja različitih prilika. Nemojte slati loše zahteve za povezivanje – Ako ste ikada bili „ghosted“ na LinkedIn-u, onda ste verovatno prekršili pravila angažovanja sa nepoznatima na LinkedIn-u. Potrudite se da redovno ažurirate istoriju rada – Prema rukovodiocima za zapošljavanje, jedino mesto na kome bi trebalo da rezime i LinkedIn profil budu identični je deo istorije rada. U suprotnom, pretpostavljaće da samo želite da namamite regrutere. Nemojte se povezivati sa drugima ponedeljakom – Studije pokazuju da je ponedeljak najgori dan u nedelji da se povežete sa ljudima. Sačekajte do petka kada ljudi najverovatnije reaguju pozitivno.

Tretirajte LinkedIn kao da je veb stranica na kojoj predstavljate sebe kao proizvod koji želite da prodate. Danas je svaki posao privremen i svi smo “čovek-preduzeće” koji bi trebalo da budu strateški nastrojeni prilikom planiranja karijere. Ako želite najbolje mogućnosti za posao i da ostanete zaposleni, morate dosledno da promovišete sebe, a LinkedIn je idealno mesto za to. Ali, ako ga ne koristite ispravno, može da vas košta. Kao što kaže J.T. O’Donnell osnivač i direktor kompanije Work It Daily, i autorka članka, “Stvori brend ili budi brendiran”. Nepreuzimanje kontrole nad porukom koju šaljete na LinkedIn-u nije pametno. To može da vas dovede u situaciju da izgledate kao neko ko ne poseduje dovoljno znanja iz oblasti tehnologija, nema nikakvih dostignuća, ili ima nešto da sakrije. Svidelo se to vama ili ne LinkedIn je sada neophodan deo pravilnog upravljanja karijerom.

