Koji Samsung telefoni će dobiti Android 12?

Samsung je, kada je Android 12 u pitanju, bio vrlo ekspeditivan i prvi Galaxy modeli su dobili update na njega za manje od mesec dana nakon što ga je Google „pustio“ na Pixel telefone. U narednim mesecima očekuje se da će Android 12 stići na još dosta modela Samsung telefona. Kompanija je objavila preliminarnu listu modela koji mogu da očekuju Android 12 update.

Android 12 donosi verovatno najveće promene do sada na vizuelnom nivou, kada je Android u pitanju. Međutim, mnoge od tih promena su ekskluzivno napravljena za Pixel telefone. Ipak, neke od njih pojaviće se i na Samsung telefonima, u okviru One UI 4.0 korisničkog interfejsa. Takođe, Android 12 donosi i brojna unapređenja na polju privatnosti, sa novim indikatorima koji pokazuju kada su mikrofon ili kamera u upotrebi, čak i kada rade u pozadini. Pored toga, korisnici mogu da zabrane prikazivanje tačne lokacije telefona i da umesto toga on šalje samo približnu lokaciju. U podešavanjima se pojavio i Privacy Dashboard, koji pokazuje koje aplikacije imaju pristup osetljivim informacijama.

Za sada je Samsung potvrdio da će sledeći telefoni (i tableti) dobiti Android 12:

Galaxy S serija

Za Galaxy S21 telefone već postoji update na novu verziju Androida. Galaxy S20 i Galaxy S10 će update dobiti tokom prvog kvartala 2022. godine. Trenutno je za njih dostupna beta verzija ovog OS-a.

Galaxy S21 — Dostupan

Galaxy S21+ — Dostupan

Galaxy S21 Ultra — Dostupan

Galaxy S20 — Dostupna Beta verzija

Galaxy S20+ — Dostupna Beta verzija

Galaxy S20 Ultra — Dostupna Beta verzija

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 — Dostupna Beta verzija

Galaxy S10e — Dostupna Beta verzija

Galaxy S10+ — Dostupna Beta verzija

Galaxy S10 5G — Dostupna Beta verzija

Galaxy Note serija

Za sada je potvrđeno da će samo pet Galaxy Note telefona dobiti Android 12 OS, a za sve već postoji beta verzija.

Galaxy Note 20 — Dostupna Beta verzija

Galaxy Note 20 Ultra — Dostupna Beta verzija

Galaxy Note 10 — Dostupna Beta verzija

Galaxy Note 10+ — Dostupna Beta verzija

Galaxy Note 10 5G — Dostupna Beta verzija

Preklopni Galaxy telefoni

Od novembra, Samsung je već predstavio beta verzije Andorid-a 12 na pojedinim svojim preklopnim telefonima, a planirano je da svi modeli dobiju update. Za Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 već je počeo taj proces, koji se odvija po regionima, pa vlasnici ovih telefona i kod nas mogu da ga očekuju uskoro.

Galaxy Z Fold 3 — Dostupan

Galaxy Z Fold 2 — Dostupna Beta verzija

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip 3 — Dostupan

Galaxy Z Flip 5G — Dostupna Beta verzija

Galaxy Z Flip — Dostupna Beta verzija

Galaxy A serija

U najpopularnijoj seriji telefona, Samsung je odabrao čak 15 modela, koji će update dobiti tokom 2022. godine.

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A21

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy Tab serija

Iako kompanija već odavno nema neki ozbiljan fokus na tabletima, pohvalno je što će dosta modela biti podržano. Android 12 se na njima očekuje tokom prve polovine 2022. godine.

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A7 (2020)

Galaxy Tab A7 Lite

Izvor: 9to5Google

Podelite s prijateljima

Tweet