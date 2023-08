Komentar: Da letovanje ne propadne

Svi znamo kako letovanja najčešće propadaju: deca se razbole, telefon vam upadne u WC šolju, dobijete upalu uha ili vam ukradu novac. Ipak, koji god da je scenario, nije još sve izgubljeno. Ipak ostane nekoliko svetlih dana ili, što bismo rekli, „sreća u nesreći“. Pripremite vaše gadžete tako da te sreće bude što više…

Nedavno sam uzela godišnji odmor kako bismo se svi lepo odmorili od svih životnih aktivnosti koje su nas zadesile u poslednje vreme. Kako to već biva, čim smo došli na odabranu destinaciju oba deteta su se razbolela, jedno završilo u bolnici, ne dugo ali dovoljno da zaboravimo na odmor. Uz to smo morali da puknemo solidnu svotu novca za lekove. I razmišljam, kako sam sve mogla da sprečim te situacije. Ne na puno načina, ali sam dosta razmišljala i evo nekoliko saveta kako ne biste upali u zamku kao ja zvanu: „Jupi, idemo, šta je najgore što može da se desi?“.

Telefon naš nasušni

Knjigu vam neće ukrasti Znam da su nekima mobilni telefoni praktično zamenili knjige, iako još ima puno starih romantika kojima je papir nezamenljiv. Ipak, probajte da na plaži budete bez telefona. Osim što ga nećete izgubiti i neće vam ga ukrasti, ne morate svaki čas proveravati jel’ tu, neće da se pregreje i neće vas opsedati dosadne notifikacije, koje toplo preporučujem da isključite jednom kad ubacite ključ u bravu svog doma. Ako niste baš vični čitanju knjiga, tu je dobri stari mau-mau, remi i druge retro igre koje mogu da vas zabave.

Skupi pametni satovi, električni trotineti i druga oprema koju ste platili puno stotina evra zahteva i nešto više pažnje

Imate decu? Ponesite sve za prevenciju zdravlja Ako su vam deca sklona upali uha ili bronhitisu, unapred isplanirajte da ponesete kapi za uho, inhalator, baby haler ili šta već koristite. Možda mislite da se neće dogoditi baš tada? E pa, velike su šanse da će vas Marfi uveriti u suprotno.

Uređaje ostavite kod kuće Ako je ikako moguće, ostavite laptop nekoliko stotina kilometara dalje od vas ako ne želite da vam greje noge na +35. Iako ovo ne može da vam uništi letovanje, raspoloženje može. U slučaju da radite na daljinu, nema pomoći.

Organizovani gadžeti

Pazite gde nosite i ostavljate omiljene gadžete Skupi pametni satovi, električni trotineti i druga oprema koju ste platili puno stotina evra zahteva i nešto više pažnje. Ako idete na ostrvski festival, sat može jedno veče i da se odmori. Poverenje u lokalni market ispred kog ostavljate nezaključan trotinet je super, ali možete i peške do njega. Telefon, iako je mnogo više od gadžeta, uvek držite negde blizu sebi kada ste u gužvi, idealno u nekoj „pederuši“, one su sada popularne.

Znam da su nekima mobilni telefoni praktično zamenili knjige, ali ipak, probajte da na plaži budete bez telefona

Ne svađajte se s komšijama Ljudi se dele na one koji vole glasnu muziku uveče i one kojima to smeta. Neka istraživanja, nikad sprovedena, kažu da 25 odsto svađa među komšijama leti nastaje upravo zbog glasnog smejanja ili muzike. Ako ne želite da vam loši susedski odnosi pokvare letovanje, kupite čepiće za uši. U slučaju da ste pak vi ovaj koji voli glasnu muziku i glasno smejanje, pozovite nervoznog komšiju da vam se pridruži ili mu poklonite kolač od maline i šljivovicu.

Nemojte pokleknuti Šta god da se dogodi, ako vam ukradu novac, omiljenu igračku, telefon, razbolite se i baš tad slomite prst ili dobijete ranu koja vas peče dok plivate, ne zaboravite da u svakoj lošoj situaciji ima i nekih pozitivnih momenata. Iako ne mogu sada da vas ohrabrim pozitivnim primerima, sigurna sam da ćete znati ako i kada do njih dođe. Ipak, sve što se dogodi na letovanju, pa čak i loše stvari, bolje su za barem 30 odsto jer imate pogled na more. U većini slučajeva.

Podelite s prijateljima

Tweet