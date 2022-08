Komentar: Lajk, retvit, šer = zarada

Prošlo je desetak godina od kada su influenseri popularni, a u međuvremenu su lajk, šer i komentar postali ne samo važna stvar, već vrlo bitna valuta koja može da donese zaradu.

Iako smo skoro svi tih ’10-ih podrugljivo gledali na pojam influenser, danas je to nekako postalo standard, pa čak i posao zbog kog ljudi otvaraju svoje firme i pronalaze se u onome što vole da rade. Tu su, naravno, uvek prisutni komentari onih koji to ne smatraju poslom pa ćemo često videti: „Nađi pravi posao!“, „Ja bih njemu dao motiku pa da vidi on šta je rad“ i slično. No influenseri, pogotovo oni iskusni, odavno su naučili da na ovakve komentare ne reaguju, a oni im uz to još i doprinose vidljivosti pa ih mnogi čak i ne brišu.

Lajk kao hrana

Ono što je nekad bilo ona phishing poruka: „Lajkuj i nahrani decu u Africi“, danas je naša realnost i ljudi se, figurativno rečeno, mogu nahraniti od lajkova. Kako smo do toga došli?

Ljudi vole da vide šta drugi rade, vole njihove ideje, smešne misli i zabavne/edukativne sadržaje. Najpraćeniji influenseri su postali instant popularni bez neke posebne strategije nastupa, a to je upravo i recept za uspeh, dok oni malo manje kreativni moraju da se trude neko duže vreme kako bi bili primećeni. Kao i u svakom poslu, nekome ide, dok drugi jednostavno nisu za to i moraju duplo više da se trude. Tako imamo baš dosta primera instant uspeha, a najsvežiji koji mi je ovih dana u glavi je definitivno tiktoker iz Senegala Khaby Lame koji je postao popularan praktično preko noći kada je snimao komplikovane i besmislene life-hack-ove. Khaby ne samo da je 2020. postao popularan već je ove godine postao najpraćenija osoba na TikTok-u u celom svetu te je u međuvremenu ostvario brojne saradnje s raznim svetskim brendovima.

Ako stvari radite na silu, to se vidi. Jer i najveći umetnici našeg doba su nekada bili neshvaćeni

Uz to, nedavno sam na LinkedIn-u videla komentar da je Twitter osvojio srebro na Međunarodnom festivalu kreativnosti Cannes Lions za #FeminineArabic kampanju, a između ostalog, spomenut je i jedan od njihovih najpoznatijih tvitova hello litteraly everyone prošle godine, kada su pali Facebook i sve druge mreže u njegovom vlasništvu. Na to je stigao komentar: „Pa šta“ i „Kakva korist od toga“. Iako deluje da od 3,2 miliona fejvova i 700.000 retvitova na ovo nemaju ništa, ipak nije tako. Činjenica da je dospeo na naslovnice širom sveta pokazalo je onima koji nisu korisnici način na koji Twitter funkcioniše i kakve sve priče propuštaju čime se odmah aktivira FOMO.

Ovo (ni)je posao

Ovo nisu jedini slučajevi, njih je mnogo. Neki od najpraćenijih influensera su upravo oni koji dele iskrene trenutke iz svog života i uče ljude nečemu novom. Neke mame-influenserke uspele su da na taj način zarade krevetac, kolica, igračke i još puno toga za svoju decu. I to dobar kvalitet po ceni za koju možda same, na svojim regularnim poslovima, ne bi mogle da izdvoje novac.

Možemo reći da ovo nije posao. Da niko ko se nije zaista potrudio, nije napravio uspeh. Ali i vi i ja znamo da to nije istina i to ne samo u online svetu. Instant uspeh je moguć, ali ga nije moguće „izmisliti“. Možemo slobodno da zavidimo onima koji su tako nešto napravili, tako što sedimo na svojim poslovima od 9 do 17 sati koji nam jedu vreme i energiju, a uz to ih i ne volimo. Možemo da im zavidimo u smeru koji će biti inspiracija da se slobodno usudite da napravite nešto iz čistog zadovoljstva, zabave, pa makar i uz kritike. Ako stvari radite na silu, to se vidi. Jer i najveći umetnici našeg doba su nekada bili neshvaćeni, kako to obično biva. Lajk, šer, retvit – pa kako da ih ne voliš kad ti donose dobre stvari?

