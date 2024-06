Komentar: Reset PC industrije

Microsoft-ova konferencija održana 20. maja mogla bi da predstavlja svojevrstan reset PC industrije i postepeni prelazak na novu generaciju računara zasnovanih na ARM čipovima. Prvi laptopi, Surface 7th Edition i Surface Pro, naći će se u rukama nestrpljivih korisnika već sredinom juna. Da li će se zaista sve promeniti ili će ovo biti samo još jedna bura u čaši vode?

Surface 7th Edition PC: Snapdragon i veštačka inteligencija kao aduti

Još od avgusta 1981. kada je IBM predstavio svoj novi računar, skraćenica PC odnosila se na računare zasnovane na Intel-ovoj 80×86 platformi i Microsoft-ovom DOS-u, odnosno kasnije Win­dows-u. Od 2005. je izgledalo da će ova platforma „zauvek“ vladati svetom, pošto je i Apple napustio PowerPC i prešao na 80×86, doduše uz svoj operativni sistem. Konkurencija Intel-a i AMD-a samo je tome dala dodatnu dimenziju, jer je arhitektura čipova bila ista, a kompatibilnost potpuna. A onda je 2020. godine Apple krenuo novim putem i izabrao RISC (ARM) platformu. Nastali su računari koji zaista mogu po ceo dan da rade bez punjenja baterija, a ni performanse nisu bile inferiorne.

Snapdragon PC-je praviće i druge firme: već su najavljeni ASUS Vivobook S 15, Samsung Galaxy Book4 Edge, DELL Inspiron 14 Plus, Lenovo Yoga Slim 7x..

Problem nekompatibilnosti softvera je dobrim delom rešen emulacijom: na Mac-u sa M1, M2 i M3 čipovima možete da pokrenete Parallels Desktop 19, a onda i prilagođenu verziju Windows 11 Pro. Manje-više svi programi rade u tom okruženju, čak i većina domaćih e-banking programa koji su, zbog nestandardnih drajvera za smart kartice, u mnogim okruženjima problematični. Performanse su slabije, ali danas su računari i tako brži nego što je većini korisnika potrebno, pa se usporenje ni ne primeti.

Konferencija i ponuda

Ostalo je pitanje kada će se „druga strana“ prikloniti ARM čipovima i to se, na velika vrata, desilo na Microsoft-ovoj konferenciji naz­vanoj Microsoft AI Vision Across Hardware and Software. Microsoft je prikazao svoju viziju novog PC računara koji će, uz CPU i GPU, imati i NPU, Neural Processing Unit. Biće to baza AI funkcionalnosti koje će biti ponuđene kroz Windows i drugi softver. Stvar je jasna – AI zahteva veliku procesorsku snagu i nije održivo da se sva obrada obavlja u cloud-u, odnosno na Azure platformi. Veliki deo obrade preseliće se na računare korisnika, koji će iz oblaka „vući“ samo neophodne podatke iz džinovskih baza nastalih prethodnom obukom.

NPU nije glavna novost nove generacije PC-ja – u njihovom centru se neće nalaziti Intel ili AMD 80×86 čip, nego ARM, preciznije rečeno Snapdragon X. Na konferenciji su predstavljena dva računara: Surface Laptop 7th Edition i Surface Pro 11, koji su dobili zajednički naziv Copilot+ PC. Microsoft-u se očito mnogo sviđa ime Copilot.

Surface Pro: AI u manjem kućištu

Surface Laptop 7th Edition koristi Snapdragon X Plus (10 core) ili Snapdragon X Plus Elite (12 core) procesor i ima 16 do 64 GB memorije, 256 GB do 1 TB SSD, ekran dijagonale 13.8 odnosno 15“, Adreno grafiku i teži 1.3 odnosno 1.67 kg (model sa većim ekranom). Cena ide od 1000 dolara naviše, zavisno od izabrane konfiguracije.

Surface Pro je manji i lakši, teži oko 750 grama, ima 13“ OLED ekran (2880×1920), Snapdragon X Elite ili Snapdragon X Plus procesor (zavisno od konfiguracije), 8 do 32 GB RAM-a i 128 GB do 1 TB SSD. Cena kreće od 1500 dolara i raste kako dodajete komponente, mada je najavljena i varijanta koja će koštati 1000 dolara ali će umesto OLED-a koristiti neku od ranijih tehnologija displeja.

Windows u novom svetu

Na oba modela se podrazumeva Windows operativni sistem koji je rekompajliran i optimizovan za Snap­dragon (ARM) platformu. Obzirom na starost Windows-a i mnoge verzije koje se paralelno koriste, ovo je bio veoma ozbiljan zadatak i tek treba da se vidi koliko ga je Microsoft kvalitetno obavio, odnosno na kakve će problem naići korisnici ovih novih platformi. Očekivao bih da i Microsoft Office, kao glavni poslovni paket, bude raspoloživ u ARM varijanti, a ostali programi će pratiti tu tranziciju postepeno, u zavisnosti od njene uspešnosti. Za ostale programe biće neophodan emulator, pa će i od njegovog kvaliteta zavisiti mnogo toga. Ali kada može na Apple-u, što ne bi moglo i na Snapdragon-u…

Snapdragon PC-jeve praviće i druge firme, već su najavljeni ASUS Vivo­book S 15, Samsung Galaxy Book4 Edge, DELL Inspiron 14 Plus, Le­no­vo Yoga Slim 7x… Da li će ih ljudi kupovati? Zašto bi neko ušao u toliki rizik (ne)kompatibilnosti samo da bi imao najnoviji AI hit? Aduti nisu mali: baterije koje traju čitav dan uz intenzivno korišćenje ili čak par dana ako samo surfujete Web-om i kucate tekstove, recall funkcija odnosno komandovanje glasom, cocreator odnosno AI funkcije za kreiranje slika na osnovu vašeg opisa, live captions i prevođenje uživo (možda se jednom i srpski pojavi na listi podržanih jezika)… Dobici itekako zanimljivi za korisnika laptopa, možda nešto manje zanimljivi za ljubitelje desktop PC-ja, pošto je i dalje nejasno kako će se u čitavu priču uklopiti igrice.

NPU (Neural Processing Unit) nije glavna novost nove generacije PC-ja – u njihovom centru se neće nalaziti Intel ili AMD 80×86 čip, nego ARM, preciznije rečeno Snapdragon X

Dakle, da li će Copilot+ doneti reset PC sveta ili će predstavljati veliki ćorsokak? Voleo bih da znam odgovor na to pitanje, a stvari će možda postati malo jasnije kada se ti laptopi, koji za sada „svetle“ samo kroz prikaze nekih Microsoft-ovih „dvorskih reviewer-a“, nađu i na našim stolovima…

Autor: dr Sava Zdravković

