Komentar: Sumrak desetke

Windows 10 ima rok trajanja – njegov razvoj je već završen, a za nepune dve godine prestaće i sigurnosna ažuriranja. Trenutno preko milijardu računara širom sveta koristi ovaj operativni sistem, a većina njih ne može da se ažurira na Windows 11. Ima li pomoći?

Nije ovo prvi put da pričamo o „bajatim“ verzijama Windows-a. Sećamo se aprila 2014. kada je prestala podrška za Windows XP i januara 2020. kada je Windows 7 „otišao u legendu“. Bili su to i dalje široko zastupljeni operativni sistemi, ali su omogućavali da se sa njih pređe na noviju verziju. Microsoft je taj prelazak nudio besplatno, i čak nas je mesecima „terorisao“ zahtevom da instaliramo Windows 10 umesto „sedmice“. Mnogi su se opirali koliko su mogli jer je Windows 7 sasvim lepo radio, ali najzad nije bilo druge – operativni sistem koji ne dobija redovne sigurnosne zakrpe je previše opasan ne samo za konkretan računar, nego i za računare oko njega.

Novi Windows je uvek imao veće hardverske zahteve od prethodnika, ali ste ipak mogli da pređete na njega, uz izvesno žrtvovanje performanse. Računari su, uostalom, već odavno znatno brži nego što je to prosečnom korisniku neophodno. Ali sada je situacija drugačija: upgrade sa Windows-a 10 na verziju 11 na većini starijih konfiguracija naprosto nije moguć. Dakle, novi računar… ili stalni rizik od nekog ransomware-a koji luta po Mreži.

Ima raznih desetki…

Windows 10 nije monolitan operativni sistem – od njegove promocije u septembru 2014. objavljeno je nekoliko međuverzija sa kriptičnim oznakama 1507, 1607, 1703 i tako redom, sve do verzije 22H2 koja će biti poslednja; unapređenja funkcionalnosti su prestala krajem prošle godine. Većina starih verzija je već izašla iz svog perio­da podrške i više se ne osvežava, ali je njihovo unapređenje na aktuelnu verziju pravolinijski posao koji se obavlja lako i traje tek nešto duže od uobičajenog mesečnog „krpljenja“ Windows-a. Poslednji update ove verzije izaći će 14. oktobra 2025. godine.

Operativni sistem koji ne dobija redovne sigurnosne zakrpe je previše opasan ne samo za konkretan računar, nego i za računare oko njega

Možda vam problem koji će nastupiti za (nepune) dve godine izgleda daleko, u poređenju sa raznim nevoljama koje nas svakodnevno zapljuskuju. Meseci brzo prolaze a zameniti milijardu (ili možda čak 1.4 milijarde) desktop i notebook računara predstavlja ogroman problem, pre svega finansijski ali i logistički. To je oko 70% računara na tržištu!

Firmama je teško objasniti da treba da troše velike pare na nove računare, kad postojeći računari sasvim lepo obavljaju posao. PC je zrela tehnologija, računar sa 8 ili 16 GB RAM-a i SSD-om od 512 GB će biti dobra kancelarijska mašina i u sledećih 10 godina. A ipak, taj računar često ne zadovoljava kriterijume za instalaciju Windows-a 11, bilo zato što nema TPM (Trusted Platform Module) na ploči, zato što njegov procesor nije podržan ili iz desetak drugih razloga. Rukovodioci se sa pravom pitaju zašto se od njih očekuje da taj računar bace i kupe novi, koji u primeni neće biti naročito bolji.

Moguća rešenja

Prvo i sasvim prirodno pitanje je hoće li Microsoft produžiti podršku za Windows 10? I u ranijim prilikama je to zahtevano, ali podrška nije produžavana. Doduše, Microsoft je nastavio da patch-uje Windows XP i Windows 7 i posle isteka perioda podrške kada se radilo o ozbiljnim sigurnosnim problemima kao što je bio WannaCry bag. To će verovatno raditi i sa „desetkom“, ali ozbiljna opasnost su i manji bagovi koji ostaju nezakrpljeni.

Firme mogu da plate za dodatnu podršku kroz ESUs (Extended Security Updates) program. Cene su neprijatne – u prvoj godini oko 50 dolara po računaru, sledeće godine cena raste na $100 a naredne na $200. Očito se to može iskoristiti samo kao prečica dok se ne nabave i ne instaliraju novi računari. Ova opcija za sada ne pos­toji za pojedinačne korisnike, i nema naznaka da bi mogla biti uvedena.

Treća i možda najizglednija mogućnost je da ipak instalirate Windows 11. Nije podržan? Može tu što-šta da se „hakuje“. Čuo sam priče o nekim oznakama koje se pojavljuju na ekranu kada se (licencirani) Windows 11 ipak instalira na stariji računar, ali ih nisam primetio iako (ne znam sme li to da se prizna) dva mala multimedijalna Gigabyte BRIX računara povezana sa televizorima kod mene rade na „nepodržanom“ Windows-u 11. Ipak, teško da je to strategija za firme. Tako da… pravog rešenja za sada nema.

A šta tek reći za servere, pošto je Windows Server 2016 „istekao“ još 2022, dok Windows Server 2019 ističe 9. januara sledeće godine? Mnogo je teže i skuplje zameniti server nego desktop PC i svaki administrator se neminovno pita „a zašto ne bismo prešli na Linux?“. Teško da će se Microsoft-u svideti odgovor na to pitanje.

Autor: dr Sava Zdravković

