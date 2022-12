Konceptni automobil sa Avatar temom se teško vozi, ali izgleda kao futuristički san

Lightstorm Entertainment je mesto gde su zapanjujući prizori postali pomalo uobičajeni.

Sećate se Mercedesovog konceptnog automobila sa temom Avatar?

Kompanija Džejmsa Kamerona sa sedištem u Kaliforniji producirala je skoro sve rediteljeve filmove od 1990. godine, od Terminatora 2 preko The Abyss do Titanika i, što je najvažnije, revolucionarnog Avatara iz 2009. i njegovog nastavka Avatar: Put vode, koji u bioskope izlazi 16. decembra. Pored kancelarija, masivnih zvučnih bina i prostorija ispunjenih kompjuterima koji rade vizuelne efekte, tu je i muzejska soba u kojoj se nalaze rekviziti poput kraljice vanzemaljaca iz Aliensa, Terminatora iz T2, modela Titanika u razmeri 1:8 i stvarne Heart of the Ocean ogrlice. Prolazak kroz njega je zapanjujuća stvar, ali ovo je samo još jedan dan na poslu za ove umetnike. Ali ovog prohladnog novembarskog popodneva, zaposleni koji šetaju po studijskim prostorima zastaju i kamere mobilnih telefona su spremne. Svemirski brod iz stvarnog života sleteo je na Menhetn Bič i hoda po parkingu.

Ovo neonsko osvetljeno hromirano jaje je Mercedes-Benz Vision AVTR, konceptni automobil koji je prvi put otkriven na CES-u 2020 kao veza sa franšizom Avatar koja je od tada bila predstavljena na nekoliko auto sajmova i događaja. Pošto je nastavak konačno stigao skoro tri godine kasnije, Mercedes se sastao sa producentima filma kako bi ponovo prikazao automobil, ovog puta nekolicini novinara u sklopu promocije novog filma. Projekat je prvi put započeo 2018. godine, otprilike godinu dana nakon početka produkcije filma Put vode. Mercedesovi automobilski dizajneri su radili sa dizajnerima produkcije stvarajući Pandorina stvorenja, okruženja, setove i efekte, pri čemu su oba tima međusobno posećivali studije u Nemačkoj i Kaliforniji. Mercedes je video hiljade dizajna od Weta FX-a, koji radi sve vizuelne efekte za novi film.

Zašto Avatar? Tim je tražio partnere koji bi delili neuobičajeni etos franšize koji „nas izaziva da gledamo na naš svet malo drugačije, da shvatimo da naše akcije imaju uticaj na ljude i svet oko nas”. I Landau (producent) i Vagener (chief designer officer za Mercedes-Benz) kažu kako je početna ideja izgledala kao ostvarenje sna, a Vagener je rekao da oba brenda dele zajednički cilj – i “zajedničku odgovornost, kao proizvođača automobila”, dodaje on – da svet učine boljim mestom. Dizajn Vision AVTR inspirisan je prirodom Pandore, planete na kojoj se dešava Avatar, za koju Vagener kaže da je savršeno u skladu sa Mercedes-Benzovim dizajnerskim jezikom. „Šta god da uradimo biće lepo“, kaže Vagener. On opisuje pristup koji sledi formu na način arhitekte Endrua Salivana koji se više odnosi na „strahopoštovanje prirode i lepotu stvaranja“.

Na Pandori, Na’vi jašu neverovatna leteća stvorenja koja se zovu banshees, što je dalo inspiraciju za ukupni oblik AVTR-a. Sferni točkovi izgledaju ludo, sa osvetljenim delovima koji odražavaju duhove sa Pandorinog svetog drveta. Trideset i tri pojedinačno kontrolisana zakrilca na zadnjoj strani se organski pomeraju dok AVTR pokreće, poput škrga ili načičkanih krila. Landau je insistirao na tome da AVTR ima vrata kako bi putnici bili zaštićeni, a način na koji se otvaraju ogromni stakleni paneli preuzet je iz pokreta bansheejevih krila. Pandora je prekrivena bioluminiscentnom faunom, tako da je kabina AVTR-a puna radikalnog osvetljenja. Postoji nekoliko elemenata prisutnih na AVTR-u koji su došli do Mercedesovih EQ proizvodnih modela, poput njegove ukupne siluete sa jednim pramcem, tankih prednjih i zadnjih svetala i velike lažne rešetke. Možda je najsmešniji deo ove saradnje to što Vision AVTR zapravo neće biti u novom filmu. Sve ljudske mašine koje vidimo na Pandori su brutalna, destruktivna vojna vozila koja uništavaju ekosistem planete po nalogu ljudskih korporacija, i kako Vagener kaže, „nismo želeli da Vision AVTR bude loš momak“.

Vision AVTR je tako dizajniran da izgleda kao da se uklapa u svet Pandore umesto da bude vizija onoga što bi automobil u svemiru filma zapravo bio. U Avataru, Na’vi koriste svoje pletenice za kosu da naprave simbiotske moždane veze sa stvorenjima na Pandori, a Vision AVTR je uključen na sličan način. Stavite ruku na centralnu konzolu i AVTR bukvalno pulsira životom. Prostorni audio zvučnici automobila puštaju kucanje srca, osam exciter-a na sedištima vibriraju sinhronizovano, a ambijentalno osvetljenje fluktuira oko kabine. Čudan džojstik ovalnog oblika izdiže se u stilu harmonike sa centralne konzole i takođe počinje da pulsira — tako se zapravo kontroliše AVTR. Ovde nema volana ili pedala, a AVTR se može voziti sa bilo kog prednjeg sedišta. Gurate džojstik napred ili nazad da biste ubrzali ili kočili i naginjete ga na bilo koju stranu da biste okrenuli ili uvrnuli vrh kontrolera da biste krenuli. Vozačka pozicija je položena, sa sedištima u stilu čaure i ogromnim staklenim površinama sa vetrobranskog stakla i vrata koja pružaju odličan pogled napolje.

Dok je većina konceptualnih automobila obično daljinski upravljana i pogonjena malim električnim motorima sa jednocifrenim maksimalnim brzinama, Vision AVTR će dostići 35 mph. Ali to ne znači da je napravljen kao normalan automobil. AVTR je očigledno ručno pravljen i veoma krhak. U pokretu je klimav, bučan i hladan, sa praktično nultom suspenzijom ili unutrašnjom izolacijom, a nekoliko unutrašnjih ukrasnih delova je polomljeno. Zaposleni u Mercedesu koji vodi vožnje ima prilagođenu iPhone aplikaciju koja može da kontroliše svetla, unutrašnje funkcije, zadnje poklopce i druge delove izvan automobila. Mercedes je rekao da AVTR ima bateriju od 110 kWh i četiri elektromotora, pri čemu svaki točak može da se pokreće nezavisno. Vožnja AVTR-a je čudno iskustvo. Koristi istu tehnologiju džojstika koja se koristi za vozače sa invaliditetom, a kontrola je osetljiva i teško ju je modulirati. Ako ga pritisnete napred i odvojite ruku, AVTR će nastaviti da vozi napred sve dok se štap ne resetuje istom brzinom.

„Delimo uverenje da nam je potreban pristup sa više poštovanja prema prirodi“, kaže izvršni direktor Mercedesa Ola Kelenijus, nazivajući Avatar izvorom inspiracije. Vision AVTR će biti prisutan na plavom tepihu za holivudsku premijeru The Wai of Water 12. decembra, odgovor publike koji će Landau sigurno pažljivo pratiti. Da bi pratio objavljivanje filma, Mercedes pokreće novu reklamnu kampanju sa temom Avatar za svoj EQE SUV. Kratka reklama prikazuje ženu naizgled na Pandori, kako hoda po džungli i pliva u okeanu pre nego što izađe iz svog sna i odveze se u EQE, izjavljujući da je „Zemlja naša Pandora“.

