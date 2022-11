Korišćenje personalizacije u svrhu digitalnog oglašavanja

Personalizacija u 2022. godini nije nešto novo, bar ne bi trebalo da bude. Štaviše, čini se da je do sada trebalo da postane standard, a ipak nije.

Iako potrošači to uveliko očekuju, kompanije nikako da dođu do personalizacije. Prema istraživanju State of the Connected Customer, čak 67 odsto potrošače kažu da je personalizacija nešto što očekuju kada im se kompanija obrati da im proda neki proizvod ili uslugu.

Velike korporacije, kao što su Disney ili Amazon, podižu standarde kada je personalizacija u pitanju svakog dana, a to na kraju bude ozbiljna komparativna prednost u odnosu na konkurenciju. Ali kompanije se plaše skaliranja personalizacije na nivo potrošača zato što smo svi mi različiti, imamo svoje prohteve i interesovanja koja se razlikuju na nivou pojedinca te može doći do grešaka i neželjenih efekata. Pa ipak, korišćenje pojedinih Salesforce Marketing Cloud alata koji omogućavaju personalizovanje ponuda, odluke kada je kome potrebno poslati koju poruku, na kom kanalu ili platformi, kreirajući sadržaj skrojen samo za tu osobu, čini ceo proces poput dečje igre.

Automatizacija personalizacije za jedinstveno iskustvo kroz sve kanale

Marketing automatizacija može pojednostaviti proces planiranja i egzekucije personalizovanih kampanja za sve vaše potrošače. Recimo, planirate newsletter kampanju koja za cilj ima upsell cele vaše baze potrošača koji su već pretplaćeni na mesečnom nivou za neku od vaših usluga. Uz pomoć alata koji se nalaze u okviru Marketing Cloud-a, moguće je personalizovati e-mail sadržaj, stranicu vašeg Web sajta na koju će svako od njih doći, poslatu SMS poruku ili push notifikaciju koju će dobiti ukoliko koriste vašu aplikaciju. Krajnji rezultat je jedinstveno personalizovano iskustvo kroz sve kanale komunikacije, a da niste morali ništa od toga da uradite ručno.

Da bi se kreirale sve te personalizovane poruke, marketing automatizacija može otići korak dalje i kreirati nove korake za sve one koji su reagovali na neku od vaših akcija, čineći da se remarketing kampanje kreiraju same od sebe. Pored marketing aktivnosti, AI koji sve ovo omogućuje daće vam pregršt podataka koje možete dalje koristiti za sve prodajne i marketing aktivnosti.

Veštačka inteligencija kao novi član vašeg marketing tima

Veštačka inteligencija (AI) može vašem marketing timu omogućiti bolju segmentaciju, ali pored toga i pružiti podršku u kreiranju medija plana i određivanja kada, kome i na kojoj platformi je potrebno poslati koju poruku. Ovo sve, naravno, nije moguće bez (ličnih) podataka koje je potrebno sakupiti, ali čak 51 odsto korisnika je izjavilo da bi rado podelili svoje lične podatke ukoliko bi to značilo da će dobijati personalizovane ponude ili određene popuste.

Produkcija promotivnog sadržaja nikada nije bila lakša

Dynamic content je veoma moćan alat koji omogućava da drag and drop tehnikom pravite landing stranice ili blokove vaših newsletter-a ili oglasa. Recimo da radite za brend koji prodaje outdoor opremu i vaša primarna ciljna grupa jesu ljudi koji su tokom cele godine u prirodi, ne samo tokom letnje sezone ili tokom godišnjih odmora. Uz pomoć Dynamic content alata vaš tim će moći da kreira čitave blokove oglasa koji prikazuju vremensku prognozu u realnom vremenu u mestu gde se ta osoba nalazi. A potom da tim istim potrošačima pokaže samo one proizvode koji su relevantni za njihova interesovanja (oprema za alpinizam, najnoviji model ultralako sklopivog šatora ili novu kolekciju varalica za ribolov) ili neke popuste koji su aktuelni u geografskim oblastima gde se ti potrošači nalaze.

