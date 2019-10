Kućni rezač gramofonskih ploča

Iako gramofonske ploče već godinama dobijaju na popularnosti, prvenstveno zbog prirodnijeg zvuka u odnosu na digitalne izvore, njihovo veliko ograničenje je što se proizvode isključivo u fabričkim uslovima. Odnosno, tako je bilo do sada, jer će korisnicima na raspolaganju uskoro biti personalni snimač gramofonskih ploča. Phonocut, rezač za vinil, košta 1.100 dolara koji omogućava da odmah snimite muziku na gramofonsku ploču.

U pitanju su ploče prečnika 10 inča, na koje može da se snimi 10 do 15 minuta muzike (po strani). Kontrola sadržaja i načina snimanja obavlja se preko odgovarajuće aplikacije, koja će muziku na optimalan način rasporediti na obe strane. Sistem je izuzetno jednostavan, jer zahteva samo povezivanje audio kablom sa izvorom zvuka i da se pritisne dugme za start. Phonocut radi u realnom vremenu. Dok se muzika reprodukuje, one je snima. Za to se upotrebljava dijamantska igla koja urezuje udubljenja na površinu vinila. Tako dobijena gramofonska ploča može da se reprodukuje na bilo kom gramofonu.

Rezervacije za kupovinu uređaja su već dostupne, ali će proći još neko vreme dok se ne pojavi u prodaji. Kompanija planira da započne prodaju u decembru sledeće godine.

