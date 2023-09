Kuhinjski robot kuva umesto vas

Dok neki još kuvaju po starom, pa za mešanje koriste varjaču, drugi kupuju robote koji su nešto poput mašina za pripremanje hrane od obezbeđenih sastojaka. Nymble je novi kuhinjski pomoćnik, mehanička ruka za sjedinjavanje namirnica.

Roboti-kuvari su pored letećih automobila omiljene mašine iz filmova. Red je da se konačno pojave u stvarnosti. AI frižideri i AI rerne već imaju neke neverovatne opcije, a kuhinjski roboti su sledeći korak. Na tržištu već postoje kuhinjski uređaji koje proizvođači zovu ovim imenom, ali su uglavnom previše komplikovani za kuhinje običnih smrtnika. Nymble je nešto drugo, kuvar za pametnu kuću.

Pogledajte kako radi:

Robot koji meša primljene sastojke je već popularan na društvenim mrežama, a do onih koji ga naruče na vreme bi trebalo da stigne već 2024. godine (za sada je to moguće za kupce iz Sjedinjenih Američkih Država). Kuvari koji su ga isprobali kažu da odlično automatizuje pripremu tradicionalnih jela – ono što se do sada spremalo u tiganju uskoro izgleda ide u mašine, koje umesto kašikom mešaju mehaničkom rukom.

