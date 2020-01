Laki: Nova striming platforma za celu porodicu

Haotični ritam života koji nam 21. vek nameće, pokušavamo svakodnevno da olakšamo kroz komunikaciju, način rada, pa čak i slobodno vreme koje imamo, pomažući se novim tehnologijama i praveći za njih poseban i važan kutak u našim životima.

Svetski trend poslednjih godina koncentrisan je na razvoj i modernizaciju pružanja usluga prenosa video‑sadržaja, uz pojavu neizbežnih striming servisa. Oni su sve popularnija i sve češća zamena za klasičnu kablovsku televiziju, a dodatna prednost je što se više ne vezujemo za izbor specifičnog provajdera TV usluga. To znači da, za razliku od TV‑a, striming nije statički medij, već omogućava korisnicima da sami odlučuju šta, kada i na kom uređaju žele da gledaju.

Na tom talasu razvoja nastali su popularni servisi kao što su HULU, Netflix, Amazon Prime i Rakuten TV, koje je moguće gledati i iz Srbije na smart televizorima ili uz pomoć posebnih SetTopBox uređaja, koji omogućavaju korišćenje aplikacija ovih servisa. Ipak, velike kompanije poput Apple‑a nisu baš spremne da se prilagode malim lokalnim tržištima, što ostavlja prostor za druge, koji prepoznaju svetske trendove i potrebu da ponude video‑servis sa uređajem i aplikacijom koji će cenom i kvalitetom zadovoljiti domaće korisnike.

Pionirski korak na tom putu načinjen je upravo sa OrionTV aplikacijom, koja već godinama važi za najbolju TV streaming aplikaciju za mobilne telefone u regionu. Uspeh koji je postignut s tom aplikacijom pokazao je da je naše tržište svakako spremno za tehnološku revoluciju i da su smart gadžeti naša realnost. Sledeći nivo dostignut je nakon višemesečnog zajedničkog rada kompanija Orion telekom i MakeTV na smart SetTopBox projektu, a nakon što je OrionTV aplikacija naišla na odličan prijem kod korisnika Orion telekom Interneta, nastavljen je rad na razvoju proizvoda koji može da se ponudi i korisnicima na Internet mreži bilo kog provajdera.

Tako je nastala originalna multimedijalna platforma LAKI prilagođena korišćenju na smart televizorima i smart SetTopBox uređajima. Ovom multimedijalnom platformom zadovoljavaju se potrebe svih članova porodice – onih koji žele da gledaju linearnu televiziju, onih koji bi da pogledaju vremensku prognozu ili vesti i onih najmlađih koji ovakve uređaje mogu da koriste pre svega za igranje igrica.

LAKI platforma sadrži OrionTV aplikaciju, YouTube aplikaciju, vremensku prognozu, Internet pretraživač, VLC player, PLEX aplikaciju i video‑igre, a omogućava bežično povezivanje s ruterom, kao i podešavanje kvaliteta slike i zvuka, Screen Saver i Sleep mode.

LAKI Smart platformu možete koristiti na specijalno dizajniranim uređajima, LAKI Box‑u i LAKI televizoru, a uz pomoć integrisane OrionTV aplikacije koristićete najpopularniju i najbolje ocenjenu aplikaciju za gledanje televizije koja nudi bogat izbor vrhunskih TV kanala u osnovnom paketu i premotavanje do sedam dana unazad. Ono što LAKI čini posebnim jeste i to što radi na bilo kojoj Internet mreži i to uz pomoć samo jednog strujnog kabla i jednog daljinskog upravljača sa AIRMOUSE dodatkom.

Uz pomoć ove jedinstvene platforme i njenih uređaja zadovoljene su sve osnovne potrebe krajnjeg korisnika – bogat sadržaj, fleksibilnost u korišćenju i, ono što je takođe značajno, pristupačnost.

Tokom trajanja promo perioda, kupljeni LAKI uređaj dolazi s tri meseca gratis osnovne pretplate za OrionTV aplikaciju, a za prve korisnike čak i sa svim doplatnim paketima kanala za OrionTV aplikaciju. Paketi za OrionTV aplikaciju, nakon gratis perioda, mogu se dokupiti u prepaid režimu uz online registraciju korisnika, tako da ne postoji ugovorna obaveza.

